Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области.
Сообщается, что в районе Глухова накрыты и уничтожены командный состав 47-й бригады, а также склад с боеприпасами.
Удар был нанесён истребителем-бомбардировщиком Су-34. Российская боевая воздушная машина нанесла удар управляемыми авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
Также в Сумской области нанесён удар ракетами по объектам энергетики. В результате атаки без электричества остались 72 населенных пункта.
Су-34 (изделие Т-10В; по кодификации НАТО: Fullback «защитник») — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Российской Федерацией, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины. Область образована 10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР путём выделения из Харьковской области.
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