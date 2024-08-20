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Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ

Су-34 накрыл в районе Глухова комсостав ВСУ и склад с боеприпасами
0:43
Силовые структуры

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

Су-34 накрыл в районе Глухова комсостав ВСУ и склад с боеприпасами
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Сообщается, что в районе Глухова накрыты и уничтожены командный состав 47-й бригады, а также склад с боеприпасами.

Удар был нанесён истребителем-бомбардировщиком Су-34. Российская боевая воздушная машина нанесла удар управляемыми авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). 

Также в Сумской области нанесён удар ракетами по объектам энергетики. В результате атаки без электричества остались 72 населенных пункта.

Уточнения

Су-34 (изделие Т-10В; по кодификации НАТО: Fullback «защитник») — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Российской Федерацией, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины. Область образована 10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР путём выделения из Харьковской области.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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