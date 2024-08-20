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Революция в ВКС РФ. В корректируемых бомбах теперь есть датчики сопровождения движущихся целей

ВКС РФ установили в КАБ датчики сопровождения движущихся целей
0:52
Силовые структуры

ВКС России, по всей вероятности, установили в корректируемую авиационную бомбу (КАБ) датчики сопровождения движущихся целей.

ВКС РФ установили в КАБ датчики сопровождения движущихся целей
Фото: flickr.com by Andy Dunaway, PDM

Получилось комбинация модуля коррекции с наведением от "Ланцета". Возможно, что украинская колонна в Сумской области была уничтожена во время движения, при этом КАБы поражали отдельно движущуюся технику. Скорее всего, это фундаментальное изменение в использовании авиабомб, которые теперь будут настоящим хирургическим инструментом в руках русских бойцов.

Зависимость КАБ от спутниковой навигации оказалась слабым местом при наличии РЭБ. И добавив отдельный модуль атаки на базе оптики, у бомбы будут и координаты, и изображение цели. А при использовании РЭБ бомба будет атаковать по оптическому распознаванию.

Уточнения

Управляемые авиационные бомбы (УАБ), или корректируемые авиационные бомбы (КАБ), в англоязычной литературе ─ умные бомбы (англ. smart bomb) — один из видов управляемых авиационных средств поражения (УАСП). УАБ представляют собой авиационные бомбы, снабжённые системой управления и наведения. Некоторые модели УАБ вдобавок к системе управления оснащаются также небольшими ракетными двигателями, что повышает дальность и улучшает управляемость полётом.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн. В современной войне, в которой значительная роль отведена передаче информации посредством распространения электромагнитных волн, средства РЭБ играют важнейшую роль в обеспечении высокой боевой эффективности средств вооруженной борьбы.

Воздушно-космические силы (ВКС) — один из трёх видов вооружённых сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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