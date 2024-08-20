Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вратарь Петр Чех теперь защищает ворота ХК "Белфаст Джайантс"
Как правильно выбрать освещение в квартире
В Европе партизаны "Сопротивления" сжигают БПЛА и другое оружие для Киева
Что такое пептиды и чем они полезны для кожи лица?
В Сербии разгораются протесты против добычи лития компанией Rio Tinto
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников
Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической

Эксперт раскрыл цель Киева при нападении на Курскую область

Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
1:14
Силовые структуры » Военные новости

Украинская концепция нападения на Курскую область содержит три составляющих: информационную и войну на земле, а также дезориентирующую противника и ментальную войну, чтобы воздействовать на восприятие событий. Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с изданием "Военное дело".

Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Он отметил, что ментальная война направлена не только на РФ, но и на Запад.

"Для Украины это приоритетно, так как они бьются за бюджеты и военную помощь на 2025 год", — заявил Клинцевич, напомнив о выборах президента США.

Он считает, что до нападения ВСУ на Курск Зеленскому сделали "хорошее предложение".

"Дружище, помогаешь нам выиграть эти выборы, создаешь хорошую информационную картинку и получаешь финансирование на 2025 год. А не получится, то придет Трамп и тебя съест. Поэтому Зеленский и начал курскую операцию", — сказал Клинцевич.

Эксперт объяснил, почему Киев не думает о провалах своих бойцов на направлениях зоны СВО. По его словам, все западные обыватели сейчас следят лишь за Курском.

Уточнения

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры. Если бы по результатам внутрипартийных выборов кандидатами от двух главенствующих партий вновь были выдвинуты кандидатуры Байдена и Трампа, то выборы 2024 года могли бы стать первой «переигровкой» со времён избирательной кампании 1956 года. 21 июля 2024 года Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Президентские выборы пройдут одновременно с выборами в Сенат и Палату представителей США; в некоторых штатах также состоятся выборы губернаторов и законодательных органов. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников
Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
Актриса Холли Берри хочет снять новый фильм о Женщине-кошке
Представитель ГАИ: зачем водителям снова сдавать экзамен на ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.