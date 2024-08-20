Эксперт раскрыл цель Киева при нападении на Курскую область

Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинская концепция нападения на Курскую область содержит три составляющих: информационную и войну на земле, а также дезориентирующую противника и ментальную войну, чтобы воздействовать на восприятие событий. Об этом заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с изданием "Военное дело".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Он отметил, что ментальная война направлена не только на РФ, но и на Запад.

"Для Украины это приоритетно, так как они бьются за бюджеты и военную помощь на 2025 год", — заявил Клинцевич, напомнив о выборах президента США.

Он считает, что до нападения ВСУ на Курск Зеленскому сделали "хорошее предложение".

"Дружище, помогаешь нам выиграть эти выборы, создаешь хорошую информационную картинку и получаешь финансирование на 2025 год. А не получится, то придет Трамп и тебя съест. Поэтому Зеленский и начал курскую операцию", — сказал Клинцевич.

Эксперт объяснил, почему Киев не думает о провалах своих бойцов на направлениях зоны СВО. По его словам, все западные обыватели сейчас следят лишь за Курском.

Уточнения

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры. Если бы по результатам внутрипартийных выборов кандидатами от двух главенствующих партий вновь были выдвинуты кандидатуры Байдена и Трампа, то выборы 2024 года могли бы стать первой «переигровкой» со времён избирательной кампании 1956 года. 21 июля 2024 года Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Президентские выборы пройдут одновременно с выборами в Сенат и Палату представителей США; в некоторых штатах также состоятся выборы губернаторов и законодательных органов. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.