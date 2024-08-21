Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
New York Post: певица Биби Рекса обвинила сотрудника аэропорта в унижении
Натуральные очищающие средства для лица: как заменить привычную косметику
Как избежать дневной сонливости и усталости
Посол Ливана назвал причину избегания российской системы "Мир"
MSI представила модули памяти нового поколения CAMM2 для игровых ПК
International Journal of Cancer: учёные нашли связь между горячим чаем и раком
Секреты обрезки гортензии: делайте это правильно, и цветок будет радовать вас
Вкусная овсяная каша: рецепт здорового и сытного завтрака
Товарооборот Японии и России снизился на 32,47%

В ожидании рухнувшего фронта. ВС РФ громит врага на Торецком и Часовярском направлениях

Российская армия наступает на Торецком и Часовярском направлениях
Силовые структуры

Российские войска громят боевиков Вооружённых сил Украины на Часовярском и Торецком направлениях.

Российская армия наступает на Торецком и Часовярском направлениях
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

По информации военкоров, ВС РФ на Торецком направлении продвинулись в северной части посёлка Северное, в северной части села Дружба и вдоль канала "Северский Донец — Донбасс" на участке шириной более 5 километров.

В северной части посёлка Нью-Йорк (Новгородское) и в районе населённого пункта Железное сохраняется высокая интенсивность.

На Часовярском направлении российская армия закрепилась южнее Григоровки в Григоровском лесу.

Уточнения

Канал Северский Донец — Донбасс (укр. Канал Сіверський Донець — Донбас) — искусственный канал в Донецкой области Украины, построенный в конце пятидесятых годов XX века. Назначение — водоснабжение. Канал энергетического типа (перемещение воды обеспечивается с помощью насосных станций). Начало канала находится в нескольких километрах от посёлка Райгородок Краматорского района Донецкой области, конец — у Верхнекальмиусского водохранилища к югу от города Ясиноватая.

Нью-Йорк (в 1951—2021 годах — Новгородское) — посёлок в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. С 18 августа 2024 года посёлок находится под российской оккупацией, а 20 августа взят под российский контроль. Село Нью-Йорк впервые документально упоминается в статистических сведениях, собранных в ходе переписи, проведённой в России в конце 1850-х годов, как место в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, в котором имелось 13 дворов, 85 душ обоего пола и 1 завод. О происхождении топонима достоверных сведений нет; по одной из версий, название могло быть изначально немецкоязычным (Neu Jork) и ссылаться на город Йорк в Нижней Саксонии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Боевики ВСУ в плену представляются поварами и водителями, но их телефоны говорят об обратном Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
Последние материалы
New York Post: певица Биби Рекса обвинила сотрудника аэропорта в унижении
Полковник Ле Тхе Мау: "Вьетнам выбирает не чью-то сторону, а свои национальные интересы"
Натуральные очищающие средства для лица: как заменить привычную косметику
Как избежать дневной сонливости и усталости
Посол Ливана назвал причину избегания российской системы "Мир"
Боевики ВСУ в плену представляются поварами и водителями, но их телефоны говорят об обратном
MSI представила модули памяти нового поколения CAMM2 для игровых ПК
International Journal of Cancer: учёные нашли связь между горячим чаем и раком
Секреты обрезки гортензии: делайте это правильно, и цветок будет радовать вас
Вкусная овсяная каша: рецепт здорового и сытного завтрака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.