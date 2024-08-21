В ожидании рухнувшего фронта. ВС РФ громит врага на Торецком и Часовярском направлениях

Российская армия наступает на Торецком и Часовярском направлениях

Российские войска громят боевиков Вооружённых сил Украины на Часовярском и Торецком направлениях.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

По информации военкоров, ВС РФ на Торецком направлении продвинулись в северной части посёлка Северное, в северной части села Дружба и вдоль канала "Северский Донец — Донбасс" на участке шириной более 5 километров.

В северной части посёлка Нью-Йорк (Новгородское) и в районе населённого пункта Железное сохраняется высокая интенсивность.

На Часовярском направлении российская армия закрепилась южнее Григоровки в Григоровском лесу.

Уточнения

Канал Северский Донец — Донбасс (укр. Канал Сіверський Донець — Донбас) — искусственный канал в Донецкой области Украины, построенный в конце пятидесятых годов XX века. Назначение — водоснабжение. Канал энергетического типа (перемещение воды обеспечивается с помощью насосных станций). Начало канала находится в нескольких километрах от посёлка Райгородок Краматорского района Донецкой области, конец — у Верхнекальмиусского водохранилища к югу от города Ясиноватая.

Нью-Йорк (в 1951—2021 годах — Новгородское) — посёлок в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. С 18 августа 2024 года посёлок находится под российской оккупацией, а 20 августа взят под российский контроль. Село Нью-Йорк впервые документально упоминается в статистических сведениях, собранных в ходе переписи, проведённой в России в конце 1850-х годов, как место в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, в котором имелось 13 дворов, 85 душ обоего пола и 1 завод. О происхождении топонима достоверных сведений нет; по одной из версий, название могло быть изначально немецкоязычным (Neu Jork) и ссылаться на город Йорк в Нижней Саксонии.