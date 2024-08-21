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Ликвидация бандитов. Российский вертолёт Ми-35м уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Армейская авиация России уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничье
0:41
Силовые структуры

Армейская авиация российской армии уничтожила бронетехнику Вооружённых сил Украины в приграничной зоне Курской области.

Армейская авиация России уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничье
Фото: CM file by FOX 52, CC BY-SA 4.0

Экипаж российского вертолёта Ми-35м весьма результативно провел боевую операцию, нанеся удар по скоплению личного состава ВСУ и бронетехники подразделений националистов в приграничном районе России. По информации российских разведчиков, живая сила и техника бандеровцев в результате точного авиационного удара были уничтожены.

Накануне российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады армии Украины.

Уточнения

Ми-24ВМ (Ми-35М, AH-2 Sabre) — российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения, разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» как на экспорт, так и для нужд Минобороны России. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

Су-34 (изделие Т-10В; по кодификации НАТО: Fullback «защитник») — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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