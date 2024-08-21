Заговор против России: Запад планирует устроить ядерную провокацию на Украине

Политолог: Запад не стремится спровоцировать Россию на ядерный удар

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Политолог Ростислав Ищенко опроверг распространенное мнение о том, что Запад, действуя на Украине, пытается спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

По его словам, сделать это довольно сложно, так как для такого шага необходимо представить значительную угрозу для России и даже нанести ядерный удар по её территории. Однако, в ответ на это, Запад мог бы столкнуться с ударом, после которого некому было бы возмущаться.

Он также отметил, что для обвинения России в применении ядерного оружия не обязательно, чтобы оно действительно было применено. По его словам, такой инцидент можно организовать самостоятельно, и международные организации и пресса всё равно не будут разбираться в истине, а опубликуют заранее подготовленное обвинение России, пишет "Военное дело".

В качестве примера Ищенко привёл ложные обвинения сирийского лидера Башара Асада в использовании химического оружия против населения, когда такого оружия в Сирии не было. Он также упомянул миссию ОБСЕ в Донбассе, которая не фиксировала источники обстрелов мирных граждан, и представителей МАГАТЭ, которые, находясь на Запорожской АЭС, до сих пор не могут с уверенностью сказать, что станцию обстреливают именно украинские войска.

Ищенко заявил, что организовать ядерную провокацию против России не представляет сложности. По его мнению, можно привезти небольшой заряд или несколько зарядов из США и взорвать их на Украине во время российской ракетной атаки, утверждая, что это была российская ракета с ядерной боеголовкой. Западная пресса, по его словам, напишет всё, что нужно.

Уточнения

Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ, англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основание в 1957 году. Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия) — Венский международный центр.