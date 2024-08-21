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Тревожный сценарий: конец Украины может привести к глобальной ядерной войне

Эксперт: распад Украины может спровоцировать ядерный конфликт
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Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко предостерегает о рисках для России после возможного развала Украины. Он предполагает, что при обрушении украинского фронта и потенциальной потере значительных территорий может произойти окончательный распад украинского государства уже в этом году.

Эксперт: распад Украины может спровоцировать ядерный конфликт
Фото: Pixabay by STRIEWA, PDM

В результате, Западу будет трудно поддерживать давление на Россию, и это может привести к росту опасности ядерного конфликта, пишет  "Военное дело".

Ищенко указывает, что США могут разместить ядерные ракеты в Европе, что увеличивает риск случайного начала ядерной войны.

Кроме того, есть опасность провокаций на восточных границах России, что может втянуть страну в новый конфликт с НАТО, с возможным ядерным исходом.

Уточнения

Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немного больше Океании.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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