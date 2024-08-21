Политолог Ростислав Ищенко предостерегает о рисках для России после возможного развала Украины. Он предполагает, что при обрушении украинского фронта и потенциальной потере значительных территорий может произойти окончательный распад украинского государства уже в этом году.
В результате, Западу будет трудно поддерживать давление на Россию, и это может привести к росту опасности ядерного конфликта, пишет "Военное дело".
Ищенко указывает, что США могут разместить ядерные ракеты в Европе, что увеличивает риск случайного начала ядерной войны.
Кроме того, есть опасность провокаций на восточных границах России, что может втянуть страну в новый конфликт с НАТО, с возможным ядерным исходом.
Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немного больше Океании.
Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.