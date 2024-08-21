Уничтожены. В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России

В Климовском районе пресечена попытка проникновения в РФ украинских диверсантов

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В Брянской области пресечена попытка проникновения украинских диверсантов на территорию РФ.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Сейчас обстановка в месте боя находится под контролем Оперштаба.

Более 200 боевиков дважды попытались зайти на российскую территорию в районе села Забрама в Климовскои районе. Три БМП и ДРГ заметили у границы приблизительно в 19:10. Через полчаса боев бандеровцы отступили с потерями.

В 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением — но и она была безуспешной. В 21:00 диверсанты отступили. Въезд в Климовский район на данный момент перекрыт блокпостами.

Уточнения

Климовский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Брянской области России. Административный центр — посёлок городского типа Климово. Расположен на юго-западе области. Площадь района — 1530 км².

Бря́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа, расположенный к юго-западу от Москвы. Областной центр — город Брянск. Область граничит на севере со Смоленской областью, на северо-востоке — с Калужской областью, на востоке — с Орловской областью, на юго-востоке — с Курской областью, на юге — с Сумской и Черниговской областями Украины, на западе — с Гомельской и Могилёвской областями Республики Беларусь. Награждена орденом Ленина (1967).