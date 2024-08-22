"Нужно учитывать три условия": возможны ли мирные переговоры с Киевом после Курской области

Эксперт Шаповалов: переговоры с нелегитимным Зеленским невозможны

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам по Украине, однако для этого необходимо учитывать три условия, рассказал NewsInfo.Ru замглавы Института истории и политики МПГУ, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов, комментируя возможность дипломатического урегулирования конфликта после атаки ВСУ на Курскую область.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Напомним, что после нападения Вооружённых сил Украины на Курскую область 6 августа президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом.

"Момент первый — нелегитимность Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая), то есть вести с ним переговоры не представляется возможным, второе — террористический характер нынешнего киевского режима", — перечислил эксперт.

Третьим условием Шаповалов назвал несамостоятельность украинского правительства, так как действиями Киева руководят США.

Ранее украинское СМИ Kyiv Independent, ссылаясь на собственные источники, сообщило о подготовке Киевом "почвы" для возможных переговоров с Москвой, не уточняя, какие именно действия предпринимает администрация Зеленского. Предварительно, речь может идти об обмене военнопленных по формуле "всех на всех", а также продовольственной и ядерной безопасности.

Уточнения

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.