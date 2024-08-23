Почему Киев заговорил о мирных переговорах с Россией: эксперт Шаповалов назвал две главных причины

Эксперт Шаповалов: Киев начал допускать переговоры с РФ из-за военных неудач

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Киев на словах начал допускать возможность мирных переговоров с Россией по двум причинам — из-за военных неудач и внешнеполитических проблем, рассказал NewsInfo. Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов.

Фото: Официальный сайт Президента Украины is licensed under Attribution 4.0 International

"Первая причина — поражение киевского режима на поле боя, особенно в условиях наступления российской армии на Покровск и другие направления. К этому следует добавить социальные, политические и экономические процессы, такие как фактическое банкротство Украины, невозможность обеспечить энергетическую систему в виду предстоящего зимнего сезона, и ряд других факторов", — пояснил эксперт.

Другим просчётом киевского режима стала слепая вера в слова Запада, который пообещал Украине "быть с ней до конца", добавил Шаповалов. На деле оказалось, что Европа и США просто используют Украину в качестве ресурсной базы, которую в конце концов бросят на произвол судьбы, констатировал он.

Ранее украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что Киев готовит к осени "почву для возможных дальнейших переговоров с Россией".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин после нападения ВСУ на Курскую область заявил о невозможности переговоров с киевским режимом.

Уточнения

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

Вооружённый конфли́кт — вооружённое противоборство между государствами или социальными общностями внутри отдельных государств, имеющее целью разрешение экономических, политических, национально-этнических и иных противоречий через ограниченное применение военной силы.