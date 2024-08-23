Киев на словах начал допускать возможность мирных переговоров с Россией по двум причинам — из-за военных неудач и внешнеполитических проблем, рассказал NewsInfo. Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов.
"Первая причина — поражение киевского режима на поле боя, особенно в условиях наступления российской армии на Покровск и другие направления. К этому следует добавить социальные, политические и экономические процессы, такие как фактическое банкротство Украины, невозможность обеспечить энергетическую систему в виду предстоящего зимнего сезона, и ряд других факторов", — пояснил эксперт.
Другим просчётом киевского режима стала слепая вера в слова Запада, который пообещал Украине "быть с ней до конца", добавил Шаповалов. На деле оказалось, что Европа и США просто используют Украину в качестве ресурсной базы, которую в конце концов бросят на произвол судьбы, констатировал он.
Ранее украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что Киев готовит к осени "почву для возможных дальнейших переговоров с Россией".
Напомним, что президент РФ Владимир Путин после нападения ВСУ на Курскую область заявил о невозможности переговоров с киевским режимом.
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