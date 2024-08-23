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"Миллион вымерших": с какой проблемой столкнётся Россия после окончания спецоперации на Украине

Политолог Ищенко: после СВО на плечи России ляжет проблема депопуляции Украины
1:15
Силовые структуры » Военные новости

После окончания спецоперации на плечи России может лечь уже наметившаяся проблема вымирания украинского населения, наряду с проблемой лояльности. Об этом политолог Ростислав Ищенко подробно написал в статье для издания "Военное дело".

Политолог Ищенко: после СВО на плечи России ляжет проблема депопуляции Украины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению эксперта, у концу конфликта Украина потеряет из 20 оставшихся миллионов ещё примерно один, а три-четыре миллиона навсегда уедут в другие страны.

"Три миллиона убежавших да миллион вымерших — уже четыре. Двадцать без четырёх будет шестнадцать миллионов. Примерно столько населения останется на подконтрольных ныне Киеву территориях после СВО", — пояснил он.

Ищенко добавил, что из этих шестнадцати большинство будут составлять пожилые люди и старики. Что касается беглецов, то меньше всего их будет из числа сельских жителей, которые не захотят оставить свою землю и хозяйство. К тому же деревенское население привыкло выживать при любой власти, подчеркнул политолог.

Проблема депопуляции обширных украинских территорий может создать новые трудности для российской экономик и государственной безопасности, прогнозирует Ищенко.

Уточнения

Депопуля́ция — сокращение численности населения, стабильное (то есть не вызванное разовыми чрезвычайными обстоятельствами) уменьшение населения в населённом пункте, регионе или стране, вызванное демографическим переходом, в заключительной фазе которого рождаемость падает ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину), а из-за старения населения и, как следствие, постепенно растущей смертности, рождаемость падает ниже уровня смертности, и возникает депопуляция.

Пробле́ма (др.-греч. πρόβλημα — задача, задание) в широком смысле — сложный теоретический или практический нерешённый вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения; в жизни проблема формулируется в понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», то есть известно, что нужно получить, но неизвестно, как это сделать.

Украи́нцы (укр. українці, МФА: [ʊkrɐˈjinʲt͡sʲi]) — восточнославянский народ, проживающий преимущественно на Украине, а также в составе крупных диаспор в России, Канаде, Бразилии и других государствах. Среди славянских народов является третьим по численности после русских и поляков. К украинцам относят также полесские этнографические группы (полещуки) и ряд западноукраинских этнографических групп (бойки, гуцулы, украинские лемки). Украинцами также называют украинскую нацию — население и граждан Украины независимо от их этнического происхождения.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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