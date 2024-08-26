Кремль исключил переговоры с Украиной: при каких условиях они всё же могут состояться?

В Госдуме заявили, что переговоры с Украиной возможны только при одном условии

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирных переговоров с Украиной не будет. Как заявил Pravda.Ru депутат Госдумы, первый зампред комитета нижней палаты парламента Алексей Чепа, речи о переговорах с Киевом сейчас не идёт после вторжения ВСУ в Курскую область.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Парламентарий допустил, что переговоры с Украиной всё же состоятся, поскольку "любая война заканчивается какими-то переговорами". По его словам, Киев сейчас создал для них неприемлемые условия.

"После того, как Украина потерпит фиаско своей вот этой вот концепции, то после этого будут переговоры, но они будут на других условиях, не на тех, на которых сегодня рассчитывает Украина", — отметил он.

Чепа добавил, что, при этом, Россия не будет диктовать свои условия, она будет тех задач, которые были поставлены.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали. На фоне боев в Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористическую операцию.

Уточнения

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе. Столица и крупнейший город — Киев. Государственный язык — украинский.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Алексей Васильевич Чепа (род. 22 ноября 1955, Капустин Яр, Астраханская область) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.