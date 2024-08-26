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Чешское надувательство для Украины: Чехия поставит ВВС ВСУ надувные F-16

Чехия будет поставлять надувные F-16 армии Украины
2:04
Силовые структуры » Военные новости

Чешская фирма Inflatech недавно представила инновационную надувную копию истребителя F-16, украшенную символикой Военно-воздушных сил Украины. Об этом пишет EADaily, со ссылкой на издание TheWarZone, указывая, что Inflatech уже ранее снабжала Вооруженные силы Украины аналогичными имитациями различной военной техники.

Чехия будет поставлять надувные F-16 армии Украины
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

На данный момент данный макет демонстрируется на выставке Defense Industry Days в Дании, организованной Министерством обороны и Датской организацией закупок и логистики (DALO). Надувной F-16, окрашенный в серый цвет, включает в себя детализированные элементы, такие как прозрачный фонарь кабины, хранилище для законцовок крыла и центральный топливный бак. Пока что нет официального подтверждения о планах отправки этих ложных истребителей на Украину. Сообщается, что украинская эмблема могла быть добавлена для привлечения внимания к продукту.

Тем не менее, учитывая существующий контракт между Киевом и Inflatech на поставку других типов ложных целей, приобретение таких F-16 кажется вполне вероятным.

Inflatech известна как лидер в производстве надувных военных приманок, на их веб-сайте представлено более 30 различных моделей, включая танки, бронетехнику и артиллерийские системы, а также другие типы авиации, такие как российские Су-27 и Су-30 Flanker, и американский вертолет UH-60 Black Hawk.

Стоит отметить, что недавно Украина объявила о получении около десяти истребителей F-16 от западных союзников, однако продемонстрированы были только два. Эти истребители, переданные ВСУ, прибыли на Украину, взлетев с авиабазы НАТО в Румынии, и пролетели через территорию Молдавии, избегая опасных зон над Черным морем. После демонстрации над Одессой, самолеты вернулись тем же путем.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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