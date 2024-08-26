Чешское надувательство для Украины: Чехия поставит ВВС ВСУ надувные F-16

Чешская фирма Inflatech недавно представила инновационную надувную копию истребителя F-16, украшенную символикой Военно-воздушных сил Украины. Об этом пишет EADaily, со ссылкой на издание TheWarZone, указывая, что Inflatech уже ранее снабжала Вооруженные силы Украины аналогичными имитациями различной военной техники.
На данный момент данный макет демонстрируется на выставке Defense Industry Days в Дании, организованной Министерством обороны и Датской организацией закупок и логистики (DALO). Надувной F-16, окрашенный в серый цвет, включает в себя детализированные элементы, такие как прозрачный фонарь кабины, хранилище для законцовок крыла и центральный топливный бак. Пока что нет официального подтверждения о планах отправки этих ложных истребителей на Украину. Сообщается, что украинская эмблема могла быть добавлена для привлечения внимания к продукту.
Тем не менее, учитывая существующий контракт между Киевом и Inflatech на поставку других типов ложных целей, приобретение таких F-16 кажется вполне вероятным.
Inflatech известна как лидер в производстве надувных военных приманок, на их веб-сайте представлено более 30 различных моделей, включая танки, бронетехнику и артиллерийские системы, а также другие типы авиации, такие как российские Су-27 и Су-30 Flanker, и американский вертолет UH-60 Black Hawk.
Стоит отметить, что недавно Украина объявила о получении около десяти истребителей F-16 от западных союзников, однако продемонстрированы были только два. Эти истребители, переданные ВСУ, прибыли на Украину, взлетев с авиабазы НАТО в Румынии, и пролетели через территорию Молдавии, избегая опасных зон над Черным морем. После демонстрации над Одессой, самолеты вернулись тем же путем.
F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.
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