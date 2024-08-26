Атака украинских объектов продолжалась 16 часов в режиме нонстоп.
Это, пожалуй, был рекорд, который, впрочем, скорее всего, опять скоро побьют лётчики ВКС РФ.
Боевая авиация начала с волны "дронов-обманок" с включением редких с боевой частью. В середине волны украинцы просто перестали работать ракетами по БПЛА, оставив несколько под ракеты.
Затем пошла волна ракет ВС РФ через "Герани", которые затрудняли ВСУ прицеливание. И когда ПВО Украины была полностью разряжена, пошла волна дронов с зарядами.
Эксперты уже отметили выдумку и креативность армии России.
Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!