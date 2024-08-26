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Подошли к делу "с огоньком". Армия России креативно отбомбилась по объектам Украины

Атака объектов на Украине продолжалась 16 часов
0:41
Силовые структуры

Атака украинских объектов продолжалась 16 часов в режиме нонстоп.

Атака объектов на Украине продолжалась 16 часов
Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine, CC BY 4.0

Это, пожалуй, был рекорд, который, впрочем, скорее всего, опять скоро побьют лётчики ВКС РФ.

Боевая авиация начала с волны "дронов-обманок" с включением редких с боевой частью. В середине волны украинцы просто перестали работать ракетами по БПЛА, оставив несколько под ракеты.

Затем пошла волна ракет ВС РФ через "Герани", которые затрудняли ВСУ прицеливание. И когда ПВО Украины была полностью разряжена, пошла волна дронов с зарядами.

Эксперты уже отметили выдумку и креативность армии России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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