Российской ракетой уничтожена гостиница с наёмниками в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге, пишут про "ужасный прилёт баллистики" по гостинице "Аврора".

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

В Telegram-каналах появилась информация об ударе по гостинице, где, по некоторым данным, находились боевики и наёмники ВСУ.

Украинские паблики пишут об уничтожении здания гостиницы "Аврора" в результате удара российской ракеты. Эту информацию подтвердил глава военной администрации Александр Вилкул.

"Новости плохие, конкретика после отбоя. Всё уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей.", — написал он.

Военкоры дополняют, что удар был нанесён с помощью ракеты "Искандер". Судя по предыдущим ударам, различные базы отдыха и гостиницы часто выступают удобными пунктами постоянной и временной дислокации подразделений противника.