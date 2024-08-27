Российской ракетой уничтожена гостиница с наёмниками в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге, пишут про "ужасный прилёт баллистики" по гостинице "Аврора".
В Telegram-каналах появилась информация об ударе по гостинице, где, по некоторым данным, находились боевики и наёмники ВСУ.
Украинские паблики пишут об уничтожении здания гостиницы "Аврора" в результате удара российской ракеты. Эту информацию подтвердил глава военной администрации Александр Вилкул.
"Новости плохие, конкретика после отбоя. Всё уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей.", — написал он.
Военкоры дополняют, что удар был нанесён с помощью ракеты "Искандер". Судя по предыдущим ударам, различные базы отдыха и гостиницы часто выступают удобными пунктами постоянной и временной дислокации подразделений противника.
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