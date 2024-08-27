В Курской области погиб морпех-черноморец Артем Тимошенко

Морпех-черноморец Артем Тимошенко погиб в Курской области, отражая атаку ВСУ

Стало известно, что солдат соединения морпехов-черноморцев Артём Тимошенко храбро погиб в Курской области.

Фото: United States Air Force by Unknown author, PDM

Артём Тимошенко погиб 12 августа во время боевых действий, которые развернулись в одном из населённых пунктов в Беловском районе Курской области — деревне Гирьи. Как сообщает российский социально-аналитический сайт argumenti.ru, украинские солдаты намеревались резким накатом занять лучшие для осуществления атаки позиции. Группе погибшего немедленно был дан приказ обойти врага с фланга и воспрепятствовать украинским солдатам. В ходе боевых действий, осознавая, что противник имеет преимущество в виде численности солдат, группа Артёма Тимошенко всё равно вступила в сражение. В самом начале вполне удачно получалось отражать атаки врага, но в итоге украинские боевые бронированные военные машины решили исход битвы. Силы двух сторон были определённо неравноценны. Однако, невзирая на это, ребята, среди которых был также и Артём Тимошенко, погибли как настоящие герои.

Как позже оказалось, в связи с такими отважными и решительными мерами стало известно о расположении средств огневого воздействия и транспортных средств Вооружённых сил Украины. Узнав всю необходимую информацию о месте, морпехи безотлагательно ликвидировали три бронированных транспортно-боевых машин, несколько десятков украинских солдат, а некоторых удалось пленить. Как итог, наступление со стороны Украины в данной зоне было остановлено.

Через некоторое время новость о том, что Артём Тимошенко погиб, была получена его семьёй.

Погибшего в Курской области вспоминают самым добрым словом. Так, например, заместитель командира по политической работе Артёма с позывным Пихта информировал, что тот всегда бесстрашно бился. По его словам, на солдата в любой момент можно было рассчитывать и доверить ему задание.