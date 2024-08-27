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Киев передаст США список целей для ударов западным оружием по РФ

На Западе заявили о планах Киева предоставить США список целей для ударов по России
1:41
Силовые структуры » Военные новости

Чиновники Украины намерены передать столице Соединённых Штатов список целей для осуществления ударов по России. Отмечается, что это будет сделано при условии если Вашингтон уберёт ограничительные меры на использование Киевом дальнобойного оружия.

На Западе заявили о планах Киева предоставить США список целей для ударов по России
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, CC BY 4.0

Как сообщается, власти Украины планируют передать определённым должностным лицам национальной безопасности Соединённых Штатов Америки некий перечень с целями большой дальности Российской Федерации, которые, как они полагают, украинские солдаты будут в состоянии ликвидировать, если столица США уберёт ограничительные меры на поставки американского вооружения.

Кроме того, информационное агентство URA.RU со ссылкой на американское мультимедийное издание Politico сообщило, что государственный и политический деятель Рустем Умеров, который на данный момент занимает пост министра обороны Украины, а также руководитель офиса главы Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского Андрей Ермак на этой неделе должны прибыть в Вашингтон, чтобы передать этот список.

Власти Штатов уже долгое время придерживаются позиции, что отмена ограничений не окажет стратегического влияния на украинский конфликт, поскольку Российская Федерация огородила от опасности собственные ключевые объекты. Несмотря на это, столица и крупнейший по населению город Украины настаивает на важности определённых целей и возможности их ликвидации посредством ракетного оружия Соединённых Штатов.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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