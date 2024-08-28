Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НИКИ детства осмотрел тысячи детей в поселениях Подмосковья
Туристка рассказала об ужасных условиях на базе отдыха в Алтае
Какие китайские машины лидируют на внутреннем рынке КНР
Правильное время для сбора свеклы: что важно учитывать
Рецепт приготовления капустного салата по-немецки
Не игнорируйте эти признаки: как распознать, что кошка грустит
Почему кошки испытывают стресс из-за закрытых дверей
Парфюм может провоцировать головную боль. Как ее предотвратить?
Кардиолог объяснил, как снизить пульс при приступе тахикардии

Беженцы и беглецы. Украина за рубежом экстренно формирует новые бригады ВСУ

Киев экстренно формирует на Западе новые бригады из беженцев
0:55
Силовые структуры

Киев несёт тяжёлые потери в Курском приграничье и в Донбассе. Оборона на востоке Украины рушится, и чтобы фронт не рухнул Зеленскому нужны новые механизированные бригады ВСУ.

Киев экстренно формирует на Западе новые бригады из беженцев
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

В связи с этим, Банковая срочно начинает формировать новые подразделения, создание которых зависит от "успеха" мобилизации и объёмов западной помощи. СМИ пишут, что подготовка новых боевых частей будет за рубежом, а боевиков будут набирать из беженцев в Европе.

Учитывая нежелание украинских беженцев возвращаться домой и ужас перед принудительной мобилизацией, Киев вряд ли сможет собрать много таких бригад, а тем более мотивировать воевать. Плюс поддержание готовности новых подразделений станет очень сложной задачей для офиса президента, который не может обеспечить пополнения даже для существующих частей.

Танку ВСУ оторвало башню после удара FPV-дрона в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
Уход за пионами в сентябре: главное
Уход за пионами в сентябре: главное
Последние материалы
Самыми полезными орехами являются кедровые — диетолог
В австралийском зоопарке Уэрриби родился детёныш белого носорога
Алсу после 18 лет брака: "Сегодня начинается новая глава"
На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку
Стоматолог назвала основные причины снижения срока службы пломб
Как уменьшить негативное воздействие алкоголя на кожу
Рост числа заболевших обезьяньей оспой в Африке составил 200% за неделю
Защита собаки от теплового удара: увеличиваем потребление воды
Ошибки при домашнем педикюре: советы от нейл-мастера
РИА: бархатный сезон в Крыму будет продолжаться до конца декабря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.