Беженцы и беглецы. Украина за рубежом экстренно формирует новые бригады ВСУ

Киев несёт тяжёлые потери в Курском приграничье и в Донбассе. Оборона на востоке Украины рушится, и чтобы фронт не рухнул Зеленскому нужны новые механизированные бригады ВСУ.
В связи с этим, Банковая срочно начинает формировать новые подразделения, создание которых зависит от "успеха" мобилизации и объёмов западной помощи. СМИ пишут, что подготовка новых боевых частей будет за рубежом, а боевиков будут набирать из беженцев в Европе.
Учитывая нежелание украинских беженцев возвращаться домой и ужас перед принудительной мобилизацией, Киев вряд ли сможет собрать много таких бригад, а тем более мотивировать воевать. Плюс поддержание готовности новых подразделений станет очень сложной задачей для офиса президента, который не может обеспечить пополнения даже для существующих частей.
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