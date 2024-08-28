Известный политический аналитик Ростислав Ищенко представил свою оценку порталу "Военное дело" о недавних масштабных российских ударов по территории Украины. Эксперт опроверг распространенное мнение о том, что эти действия являются ответом на атаку украинских вооруженных сил на Курск.
По мнению Ищенко, эти удары представляют собой стандартные военные операции, характерные для текущего вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что основная цель этих действий — предупреждение возможных провокаций со стороны Украины, направленных на российскую территорию.
Аналитик отметил, что Украина стремится получить от США дальнобойные ракеты, для которых необходимы специальные места хранения и пусковые установки. Он указал на то, что истребители F-16 могут служить носителями для таких ракет, поэтому ограничение возможностей этих самолетов является одной из задач ударов.
Ищенко также подчеркнул, что эти удары направлены на ослабление военно-экономического потенциала Украины и снижение эффективности сопротивления украинских вооруженных сил на линии фронта. Он отметил важность препятствования вооружению и перемещению украинских резервов.
По словам эксперта, каждый такой удар негативно влияет на логистические, экономические и энергетические возможности Украины. В качестве примера он привел временную остановку железнодорожного сообщения после атак, что существенно затруднило передвижение по стране.
В заключение Ищенко подчеркнул, что подобные действия способствуют достижению целей, поставленных в рамках российской специальной военной операции, постепенно сокращая ресурсы и возможности украинской стороны.
Вое́нная опера́ция (от лат. operatio — «действие») — форма ведения военных действий оперативными (оперативно-стратегическими) объединениями вооружённых сил, совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту, времени ударов, манёвров, боёв и сражений разнородных войск (сил) видов ВС, которые проводятся одновременно и последовательно в соответствии с единым замыслом и планом для решения задач на театре военных действий или театре войны, стратегическом или операционном направлении (в определённой зоне, районе) в установленный период времени.
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