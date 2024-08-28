Не удар возмездия: аналитик назвал удары по Украине стандартной военной операцией

Аналитик Ищенко: удары ВС РФ по Украине это стандартная военная операция

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Известный политический аналитик Ростислав Ищенко представил свою оценку порталу "Военное дело" о недавних масштабных российских ударов по территории Украины. Эксперт опроверг распространенное мнение о том, что эти действия являются ответом на атаку украинских вооруженных сил на Курск.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

По мнению Ищенко, эти удары представляют собой стандартные военные операции, характерные для текущего вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что основная цель этих действий — предупреждение возможных провокаций со стороны Украины, направленных на российскую территорию.

Аналитик отметил, что Украина стремится получить от США дальнобойные ракеты, для которых необходимы специальные места хранения и пусковые установки. Он указал на то, что истребители F-16 могут служить носителями для таких ракет, поэтому ограничение возможностей этих самолетов является одной из задач ударов.

Ищенко также подчеркнул, что эти удары направлены на ослабление военно-экономического потенциала Украины и снижение эффективности сопротивления украинских вооруженных сил на линии фронта. Он отметил важность препятствования вооружению и перемещению украинских резервов.

По словам эксперта, каждый такой удар негативно влияет на логистические, экономические и энергетические возможности Украины. В качестве примера он привел временную остановку железнодорожного сообщения после атак, что существенно затруднило передвижение по стране.

В заключение Ищенко подчеркнул, что подобные действия способствуют достижению целей, поставленных в рамках российской специальной военной операции, постепенно сокращая ресурсы и возможности украинской стороны.

Уточнения

Вое́нная опера́ция (от лат. operatio — «действие») — форма ведения военных действий оперативными (оперативно-стратегическими) объединениями вооружённых сил, совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту, времени ударов, манёвров, боёв и сражений разнородных войск (сил) видов ВС, которые проводятся одновременно и последовательно в соответствии с единым замыслом и планом для решения задач на театре военных действий или театре войны, стратегическом или операционном направлении (в определённой зоне, районе) в установленный период времени.