Всю историю с авантюрой на Курском приграничье и отступлением Вооружённых сил Украины на Покровском фронте украинские военные назвали Донбасским сливом.
Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет украинский Telegram-канал "Резидент".
Звучит мнение, что Владимир Зеленский под прикрытием Курской авантюры специально начал подготовку к раньше договоренным кулуарным соглашениям, где он принял предложение по территориальному отказу (Зеленскому проще слить территорию, чем потом собственной подписью отдавать эти земли).
Довольно интересное мнение развивается у военнослужаих ВСУ на фоне слива ДНР.
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