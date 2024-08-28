Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы лучшие места для любителей активного отдыха
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
Врач назвал главным способом профилактики лихорадки Западного Нила борьбу с комарами и клещами
Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5
RSOS: горбатые киты разработали эффективные методы ловли пищи

На Украине заявили, что Зеленский авантюрой в Курской области специально сдал Донбасс

Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
0:40
Силовые структуры

Всю историю с авантюрой на Курском приграничье и отступлением Вооружённых сил Украины на Покровском фронте украинские военные назвали Донбасским сливом.

Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

Звучит мнение, что Владимир Зеленский под прикрытием Курской авантюры специально начал подготовку к раньше договоренным кулуарным соглашениям, где он принял предложение по территориальному отказу (Зеленскому проще слить территорию, чем потом собственной подписью отдавать эти земли).

Довольно интересное мнение развивается у военнослужаих ВСУ на фоне слива ДНР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Последние материалы
В США объяснили вывод последнего истребителя F-15 рядом Тайваня после 45 лет службы
В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Астрологи назвали шесть самых злопамятных знаков зодиака
В Германии рассказали о подготовке БРИКС удара по доллару
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.