На Украине заявили, что Зеленский авантюрой в Курской области специально сдал Донбасс

Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всю историю с авантюрой на Курском приграничье и отступлением Вооружённых сил Украины на Покровском фронте украинские военные назвали Донбасским сливом.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

Звучит мнение, что Владимир Зеленский под прикрытием Курской авантюры специально начал подготовку к раньше договоренным кулуарным соглашениям, где он принял предложение по территориальному отказу (Зеленскому проще слить территорию, чем потом собственной подписью отдавать эти земли).

Довольно интересное мнение развивается у военнослужаих ВСУ на фоне слива ДНР.