Посол России рассказал, что ВСУ и наёмники похищают и насилуют жителей Курской области

Мирошник: есть данные о сексуальных преступлениях ВСУ и наёмников в Курской области

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что поступает информация о сексуальном насилии, совершённом украинскими наёмниками и радикалами в отношении мирных жителей Курской области.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach, PDM

"Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали как иностранные наёмники, так и украинские радикалы", — рассказал Мирошник.

Посол добавил, что киевский режим отправил на территорию Курской области "весь сброд", представленный националистическими радикальными формированиями, от которых нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский был бы рад избавиться. Поэтому он утилизирует подразделения типа "Нахтигаль" и целый ряд радикально настроенных батальонов в Курской области.

По словам Мирошника, есть данные о том, что украинские боевики похищают жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении. Вывозят ли их из Украины или содержат в подвалах, неизвестно. Украинские подразделения ведут себя как террористы-боевики и не информируют родственников и власти о том, что люди находятся у них.

Этой темой занимается Минобороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Есть предварительные списки пропавших, но они не окончательные.