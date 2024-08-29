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Аксёнов: Крым готов к любому развитию событий и никакая сухопутная операция ВСУ ему не угрожает

Аксёнов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
0:50
Силовые структуры » Военные новости

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что полуострову не угрожает сухопутная операция со стороны Украины.

Аксёнов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

По его словам, регион готов к любому развитию событий. Аксёнов подчеркнул, что в Крыму налажена система оперативной координации со всеми силовыми структурами и полуостров полностью готов к любым действиям.

"Могу заверить в одном — никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы полностью готовы к развитию событий в любом без исключения направлений. С точки зрения боевого блока у нас сформирована группа понятных, правильных офицеров — это руководители служб ФСБ, МВД, Минобороны, СК, Прокуратуры и Росгвардии — мы сегодня один кулак”, — сказал Аксёнов.

Уточнения

Крым также Кры́мский полуо́стров ранее Таври́да, — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом. Площадь полуострова около 27 тысяч км², население — около 2,5 миллионов человек.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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