Первый пошёл: переданный Украине истребитель F-16 потерпел крушение

Переданный Украине истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник.
Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в американском правительстве, инцидент произошёл всего через несколько недель после того, как первый самолёт американского производства прибыл в Украину.
Министерство обороны США воздерживается от комментариев относительно крушения этого истребителя. Представитель ведомства сообщил корреспонденту ТАСС, что для получения дополнительных сведений следует обращаться непосредственно к украинским властям.
F-16 Fighting Falcon — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией General Dynamics (сейчас Lockheed Martin) для ВВС США.
F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.
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