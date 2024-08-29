Первый пошёл: переданный Украине истребитель F-16 потерпел крушение

Истребитель F-16 потерпел крушение на Украине

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Переданный Украине истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в американском правительстве, инцидент произошёл всего через несколько недель после того, как первый самолёт американского производства прибыл в Украину.

Министерство обороны США воздерживается от комментариев относительно крушения этого истребителя. Представитель ведомства сообщил корреспонденту ТАСС, что для получения дополнительных сведений следует обращаться непосредственно к украинским властям.

F-16 Fighting Falcon — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией General Dynamics (сейчас Lockheed Martin) для ВВС США.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.