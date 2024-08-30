ЗРК Patriot против F-16: американская техника воюет сама с собой на Украине?

Марьяна Безуглая: F-16 был сбит из ЗРК Patriot в результате дружественного огня

2:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украине произошло загадочное крушение американского истребителя F-16. Сначала об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официального представителя США. Этот инцидент произошёл 26 августа, всего через несколько недель после того, как Киеву был передан первый самолёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

В то же время в украинских СМИ появилась информация о том, что во время отражения массированной атаки 26 августа погиб лётчик Воздушных сил Алексей Месь. Перед этим он якобы уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотный летательный аппарат. Приказом Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины ему посмертно присвоено воинское звание полковника.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили первую потерю F-16 на Украине, дополнив, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Министерства обороны, которая работает в районе падения самолёта.

"Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолёт потерпел крушение, лётчик погиб", — говорится в сообщении.

Тем временем Марьяна Безуглая заявила, что F-16, который пилотировал Алексей Месь, был сбит украинской системой противовоздушной обороны из ЗРК Patriot в результате дружественного огня из-за "дискоординации между подразделениями". Она обвинила командование ВСУ в "культивировании лжи", что, по её словам, приводит к ухудшению "системы управления военными решениями".

В Пентагоне не смогли подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит самими украинцами из комплекса Patriot.

"Говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнём, чего я сообщить не могу, должны сами украинцы", — подчеркнула заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Напомним, что в России была назначена награда в 15 миллионов рублей за первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16. По этому поводу сразу появились шуточные предположения, что за такие деньги украинцы сами его собьют.

Уточнения

Огонь по своим — военный термин, обозначающий ошибочный обстрел или атаку, произведённую военнослужащим или подразделением на подразделение своих войск (сил) или войск (сил) союзника.

Другие названия этого явления, также распространённые в ВС США — фратрицид (лат. fratricidium, в буквальном переводе — «братоубийство»), дружественный огонь (англ. friendly fire) или «синий против синего» (англ. blue versus blue, или англ. blue-on-blue incident).

