Политолог рассказал, что случится, когда ВСУ выбьют из Курской области

Политолог Ищенко: операция ВСУ под Курском является для них фолом последней надежды

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ возлагают большую надежду на операцию в Курской области. Как оказалось, так происходит из-за осознания Украиной безвыходности ситуации на Покровском направлении, где Россия делает огромные успехи.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

"Военное дело" адресовало политологу Ростиславу Ищенко несколько вопросов, которые касаются недавно случившегося нападения ВСУ на один из субъектов Российской Федерации — Курскую область. В частности, его попросили объяснить, о чём говорит ликвидация боевиками Украины мостов в данном субъекте.

По мнению эксперта, в Курской области украинские солдаты будут стараться наступать до предела собственных возможностей, как это уже было год назад на юге. Он также добавил, что они очень рассчитывают на данную операцию, словно как на фол последней надежды. Ростислав Ищенко объяснил, что по причине невозможности пресечь наступление ВС Российской Федерации на критически важном Покровском направлении возникает большая необходимость, чтобы достижения Украины под Курском обгоняли их абсолютный провал под Покровском. По причине точной неосуществимости каких-либо достижений в военном плане они рассчитывают хотя бы на психологический успех, добавил эксперт. Из-за этого направляют на курское приграничье оставшиеся украинские резервы, совершенно игнорируя Покровск.

Единственное, на что надеется украинская сторона, — хоть какие-то небольшие прорывы каждый день. Политолог сообщил, что Украина осознаёт, что как только она потеряет инициативу, больше не будет оказывать давление на позиции России в Курской области интерес к происходящему сразу же пропадёт, а позже и группировку постепенно ликвидируют.

Когда им совсем не по силам будет активничать, а это по-другому нельзя назвать, ведь украинскую операцию в Курской области невозможно охарактеризовать как наступление, они постараются максимально долго удерживаться на занятой территории. Он аргументировал это тем, что как только их выбьют назад, они в ближайшее время потеряют Сумы.