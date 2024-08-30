Убитый солдат ВСУ оставил русским неоднозначное послание на магазине автомата

Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни

Разведчики ВС РФ центральной группировки войск продемонстрировали военную добычу, найденную на отвоеванных позициях ВСУ. Среди находок — газовая штурмовая винтовка Калашникова, на магазине которой было начертано многозначное сообщение.

Фото: DVIDS by Sgt. Anthony Jones, PDM

Российская рота разведки "Центр" показала захваченное оружие, среди которого был один из самых распространенных видов огнестрельного оружия — газовая штурмовая винтовка Калашникова, патрон которой рассчитан на 7,62x39 мм. Позже на автомате было обнаружено многозначное сообщение, которое было написано погибшим солдатом ВСУ.

"Если хочешь узнать цену жизни, спроси у покойника", — оставлено на одной из самых популярных винтовок в мире, информирует URA.RU со ссылкой на проект "Русское оружие".

Кроме того, были найдены автоматическая штурмовая винтовка М16 калибра 5,56 мм, гранаты и огнестрельное оружие, цель которого — поражение гранатой бронированной и другой военной техники. Найдены крупные военные пауэрбанки и смартфон 1958 года, принадлежащий британскому производителю телефонного, телеграфного и другого сходного оборудования Standard Electric. Как сообщается, вся техника в работоспособном состоянии.

Уточнения

7 62-мм автомат Калашникова (АК) — автомат, принятый на вооружение в СССР в 1949 году; индекс ГРАУ — 56-А-212.



5 56-мм автомат M16 (официальное обозначение — Rifle, Caliber 5.56 mm, M16) — американская штурмовая винтовка калибра 5,56 мм, разработанная и принятая на вооружение в 1960-х годах.



Standard Telephones and Cables Ltd (Рус> "Стандартные телефоны и кабели"); (позже STC plc) — британский производитель телефонного, телеграфного, радио-, телекоммуникационного и сходного оборудования. За свою историю компания STC разработала несколько принципиально новых технологий, включая импульсную кодовую модуляцию (ИКМ) и оптическое волокно.

