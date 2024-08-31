Вести с СВО. ВС РФ установила флаг в Галицыновке, за сутки ВСУ в Курской области потеряли до 400 боевиков

Сумы принимают ФАБы, взрывы также слышны и в Харькове

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

114-я бригада ВС РФ установила российский флаг в Галицыновке, по соседству с Карловкой.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

А в это время Сумы принимают ФАБы, взрывы также слышны в Харькове

За сутки армия Украины в Курской области потеряла до 400 боевиков и 18 единиц бронетехники.

По информации Минобороны России, подразделения ГВ "Север" сорвали попытки украинских атак под Коренево и Малой Локне. Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, 2 боевые бронемашины и 2 автомобиля. Один националист сдался в плен.

Продолжается проведение поисковых действий по выявлению и уничтожению украинских ДРГ.

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