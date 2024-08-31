Вести с СВО. ВС РФ установила флаг в Галицыновке, за сутки ВСУ в Курской области потеряли до 400 боевиков

114-я бригада ВС РФ установила российский флаг в Галицыновке, по соседству с Карловкой.
А в это время Сумы принимают ФАБы, взрывы также слышны в Харькове
За сутки армия Украины в Курской области потеряла до 400 боевиков и 18 единиц бронетехники.
По информации Минобороны России, подразделения ГВ "Север" сорвали попытки украинских атак под Коренево и Малой Локне. Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, 2 боевые бронемашины и 2 автомобиля. Один националист сдался в плен.
Продолжается проведение поисковых действий по выявлению и уничтожению украинских ДРГ.
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".