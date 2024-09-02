В ВСУ уже морально начали готовиться к обороне Днепра.
Об этом заявил западный военный эксперт Юлиан Рёпке.
Он отметил, что ситуация на востоке Украины критическая для армии Незалежной и продолжает ухудшаться с каждым часом. Российские войска наступают не только на Покровск, но и находятся "на подъёме на протяжении всех 50 километров на юг до Угледара".
Торецк вместе с Часовым Яром также находятся в центре внимания русских.
Между тем ВСУ сталкиваются с целым рядом проблем, с которыми они справиться не могут — слишком много у них неопытных солдат, мало способных руководителей и, конечно, мало "западной поддержки".
Украинцы не могут объяснить катастрофу — районы на том фронте падают так стремительно, что подозревается приказ об отступлении.
Днепр (бел. Дняпро, Днепр, укр. Дніпро) — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины.
Длина Днепра от истока до устья в естественном состоянии составляла 2285 (2139) км, теперь (после постройки каскада водохранилищ), когда во многих местах выпрямили фарватер — 2201 км; в пределах Украины — 1121 км, в пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на пограничной территории Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км. Площадь водосборного бассейна — 504 000 км², из них в пределах Украины — 291 400 км². Средний расход воды в устье — 1670 м³/с. Уклон реки — 0,09 м/км.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.