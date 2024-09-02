Но будем гнать до Львова. ВСУ уже морально готовы отступать до Днепра

Боевики ВСУ уже морально готовятся к обороне Днепра

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ВСУ уже морально начали готовиться к обороне Днепра.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил западный военный эксперт Юлиан Рёпке.

Он отметил, что ситуация на востоке Украины критическая для армии Незалежной и продолжает ухудшаться с каждым часом. Российские войска наступают не только на Покровск, но и находятся "на подъёме на протяжении всех 50 километров на юг до Угледара".

Торецк вместе с Часовым Яром также находятся в центре внимания русских.

Между тем ВСУ сталкиваются с целым рядом проблем, с которыми они справиться не могут — слишком много у них неопытных солдат, мало способных руководителей и, конечно, мало "западной поддержки".

Украинцы не могут объяснить катастрофу — районы на том фронте падают так стремительно, что подозревается приказ об отступлении.

Уточнения

Днепр (бел. Дняпро, Днепр, укр. Дніпро) — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины.

Длина Днепра от истока до устья в естественном состоянии составляла 2285 (2139) км, теперь (после постройки каскада водохранилищ), когда во многих местах выпрямили фарватер — 2201 км; в пределах Украины — 1121 км, в пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на пограничной территории Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км. Площадь водосборного бассейна — 504 000 км², из них в пределах Украины — 291 400 км². Средний расход воды в устье — 1670 м³/с. Уклон реки — 0,09 м/км.

