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"Фатальная ошибка": политолог Ищенко заявил о главном "промахе" ВСУ под Курском

Политолог Ищенко назвал нападение на Россию главной ошибкой ВСУ
Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело" поделился своим мнением о ситуации в Курской области, которая разворачивается в последние дни. 

Политолог Ищенко назвал нападение на Россию главной ошибкой ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он прокомментировал предположение иностранных аналитиков о том, что Россия специально допустила нападение ВСУ на Курскую область для "перемалывания"  украинских мотивированных резервов.

По мнению Ищенко, такое предположение не имеет оснований. Он считает, что военные мыслят военными категориями и не могут предположить, что Украина ради пиара бросит на убой последние резервы, которых ей и так не хватало для сдерживания российского наступления в Донбассе. Военные должны были задать себе вопрос: "Зачем?" — и этот вопрос не имеет положительного ответа.

Ищенко полагает, что Украина совершила критическую ошибку, решив напасть на Курскую область. Однако теперь, когда ситуация сложилась таким образом, Россия может воспользоваться ей и попытаться уничтожить оставшиеся подготовленные и мотивированные резервы Киева. Это может привести к дальнейшему ослаблению позиций Украины и ускорению завершения специальной военной операции.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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