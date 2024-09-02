"Фатальная ошибка": политолог Ищенко заявил о главном "промахе" ВСУ под Курском

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело" поделился своим мнением о ситуации в Курской области, которая разворачивается в последние дни.
Он прокомментировал предположение иностранных аналитиков о том, что Россия специально допустила нападение ВСУ на Курскую область для "перемалывания" украинских мотивированных резервов.
По мнению Ищенко, такое предположение не имеет оснований. Он считает, что военные мыслят военными категориями и не могут предположить, что Украина ради пиара бросит на убой последние резервы, которых ей и так не хватало для сдерживания российского наступления в Донбассе. Военные должны были задать себе вопрос: "Зачем?" — и этот вопрос не имеет положительного ответа.
Ищенко полагает, что Украина совершила критическую ошибку, решив напасть на Курскую область. Однако теперь, когда ситуация сложилась таким образом, Россия может воспользоваться ей и попытаться уничтожить оставшиеся подготовленные и мотивированные резервы Киева. Это может привести к дальнейшему ослаблению позиций Украины и ускорению завершения специальной военной операции.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.
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