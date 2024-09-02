Стало известно, что принадлежащие украинским солдатам клейматоры с трезубцем, которые были обнаружены ВС РФ, используются для истязаний и пыток над теми, кто оказался у них в плену.
Не так давно ВС РФ обнаружили клейматор с высеченным трезубцем. Нашли его в вещах ликвидированных боевиков Украины в одном из субъектов Российской Федерации — Курской области.
Что такое клейматор и для чего он нужен украинским солдатам, объяснил NewsInfo.Ru военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS Анатолий Матвийчук. По словам эксперта, в данном вопросе необходимо для начала вернуться во времена инквизиции, которая характеризуется периодом выявления и искоренения ересей, расследований деяний, которые с католической точки зрения являлись преступлениями против веры и нравственности. Именно в эти времена использовались клейма. Таким образом, посредством этих устройств пытали оказавшихся в плену людей. Эксперт добавил, что клейма в основном ставили на лоб или, например, помечали скот.
По мнению эксперта, используемый украинскими боевиками клейматор — это не что иное, как инструмент издевательства над оказавшимися у них в плену русскими. Кроме того, Анатолий Матвийчук придерживается мнения, что применение таким образом данного аппарата является военным преступлением в отношении пленных.
Свята́я инквизи́ция (лат. Officium Sanctum Inquisitionis Pravitatis Haereticae — «святой отдел расследований еретической греховности») — общее название ряда учреждений Католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.