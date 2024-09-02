Эксперт объяснил, что такое клейматор, который нашли у ВСУ в Курской области, и как его применяют

Военный эксперт Матвийчук: ВСУ применяют клейматоры для пыток над пленными

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Стало известно, что принадлежащие украинским солдатам клейматоры с трезубцем, которые были обнаружены ВС РФ, используются для истязаний и пыток над теми, кто оказался у них в плену.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Не так давно ВС РФ обнаружили клейматор с высеченным трезубцем. Нашли его в вещах ликвидированных боевиков Украины в одном из субъектов Российской Федерации — Курской области.

Что такое клейматор и для чего он нужен украинским солдатам, объяснил NewsInfo.Ru военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS Анатолий Матвийчук. По словам эксперта, в данном вопросе необходимо для начала вернуться во времена инквизиции, которая характеризуется периодом выявления и искоренения ересей, расследований деяний, которые с католической точки зрения являлись преступлениями против веры и нравственности. Именно в эти времена использовались клейма. Таким образом, посредством этих устройств пытали оказавшихся в плену людей. Эксперт добавил, что клейма в основном ставили на лоб или, например, помечали скот.

По мнению эксперта, используемый украинскими боевиками клейматор — это не что иное, как инструмент издевательства над оказавшимися у них в плену русскими. Кроме того, Анатолий Матвийчук придерживается мнения, что применение таким образом данного аппарата является военным преступлением в отношении пленных.

Уточнения

Свята́я инквизи́ция (лат. Officium Sanctum Inquisitionis Pravitatis Haereticae — «святой отдел расследований еретической греховности») — общее название ряда учреждений Католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью.

