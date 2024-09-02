Продолжение уничтожения наёмников. В Харькове и Днепропетровске сообщают о серии взрывов

В Харькове сообщают о серии взрывов.
Об этом информирует администрация города.
Также поступает информация, что в Днепропетровске и области также слышны взрывы.
Напомним, в Харьковской области мощные пожары охватили больше 1200 га леса, а "власти" и не думают его тушить. Возгорание леса достигло небывалых масштабов — он горит от Святогорска до Балаклеи.
Единственное, что предпринимает областная военная администрация — эвакуировало посёлок Студенка Изюмского района, где проживало около двухсот жителей.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.