Продолжение уничтожения наёмников. В Харькове и Днепропетровске сообщают о серии взрывов

Власти Харькова и Днепропетровска сообщают о серии взрывов в городах

В Харькове сообщают о серии взрывов.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Об этом информирует администрация города.

Также поступает информация, что в Днепропетровске и области также слышны взрывы.

Напомним, в Харьковской области мощные пожары охватили больше 1200 га леса, а "власти" и не думают его тушить. Возгорание леса достигло небывалых масштабов — он горит от Святогорска до Балаклеи.

Единственное, что предпринимает областная военная администрация — эвакуировало посёлок Студенка Изюмского района, где проживало около двухсот жителей.