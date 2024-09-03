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Курское приграничье: российская армия продолжает методично уничтожать боевиков ВСУ

Обстановка в приграничье к началу дня — враг отходит обратно к границе
0:42
Силовые структуры

Обстановка в Курском приграничье к началу 3 сентября — русские воины продолжают методично уничтожать ВСУ.

Обстановка в приграничье к началу дня — враг отходит обратно к границе
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Несмотря на большое количество попыток ВСУ, они так и не сумели прорваться в Коренево и, по некоторой информации, потеряли инициативу, под давлением отошли на километр обратно к госгранице.

Не смог противник порвать линию российской обороны и на другом рубеже обороны — Черкасское Поречное — Малая Локня — Нечаев. Продолжаются бои к востоку от Суджи у Плехово и Борок.

Враг не прекращает атаковать территорию "старой России", за что "по графику" получает по зубам и в тылу, и на полях сражений.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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