Обстановка в Курском приграничье к началу 3 сентября — русские воины продолжают методично уничтожать ВСУ.
Несмотря на большое количество попыток ВСУ, они так и не сумели прорваться в Коренево и, по некоторой информации, потеряли инициативу, под давлением отошли на километр обратно к госгранице.
Не смог противник порвать линию российской обороны и на другом рубеже обороны — Черкасское Поречное — Малая Локня — Нечаев. Продолжаются бои к востоку от Суджи у Плехово и Борок.
Враг не прекращает атаковать территорию "старой России", за что "по графику" получает по зубам и в тылу, и на полях сражений.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.