Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении

Прилёт в Полтаве обнулил почти весь состав училища связи

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Полтаве российский "Искандер" уничтожил пункт подготовки 128-й бригады ВСУ.

Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

В части 179 УТЦ Вооружённых сил Украины в/ч А3990 российский оперативный тактический ракетный комплекс ударил во время построения личного состава.

Сообщается, что в данном учебно-тренировочном центре войск связи готовили специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пишут, что более 40 человек погибло и под 100 человек ранено.

Зеленский позже срочно всех "успокоил", сказав, что убито "всего" каких-то 41 человек, а 180 человек ранено. То есть спасли 25 боевиков с целого училища.

В Полтаве срочно объявили сбор донорской крови.

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