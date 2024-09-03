В Полтаве российский "Искандер" уничтожил пункт подготовки 128-й бригады ВСУ.
В части 179 УТЦ Вооружённых сил Украины в/ч А3990 российский оперативный тактический ракетный комплекс ударил во время построения личного состава.
Сообщается, что в данном учебно-тренировочном центре войск связи готовили специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пишут, что более 40 человек погибло и под 100 человек ранено.
Зеленский позже срочно всех "успокоил", сказав, что убито "всего" каких-то 41 человек, а 180 человек ранено. То есть спасли 25 боевиков с целого училища.
В Полтаве срочно объявили сбор донорской крови.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.