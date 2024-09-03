Появляется всё больше информации о ракетном ударе "Искандерами" по казарме в Полтаве.
В центре подготовки связистов ликвидированы также специалисты из Чехии, обучавшие военных ВСУ. Цифра 221 погибший и раненный увеличилась в три раза, пишут укроСМИ.
Ранее экс-президент Украины Владимир Зеленский подчёркивал, удар нанесён по гражданской инфраструктуре и по больнице. Но объективный контроль уже показал, что разбита военная база, плюс жертвы — исключительно военные и полное отсутствие медперсонала и гражданских.
За последнюю неделю это уже второй случай, когда русские ракеты накрывают крупное скопление личного состава ВСУ, предыдущий удар в Харькове уничтожил расположение 3-й ОШБр.
«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области
Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника , прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 км.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.