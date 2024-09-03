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Полтава к исходу дня. Количество трупов военных ВСУ и наёмников стремительно растёт

В Полтаве уничтожены украинские военные и офицеры НАТО
0:50
Силовые структуры

Появляется всё больше информации о ракетном ударе "Искандерами" по казарме в Полтаве.

В Полтаве уничтожены украинские военные и офицеры НАТО
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

В центре подготовки связистов ликвидированы также специалисты из Чехии, обучавшие военных ВСУ. Цифра 221 погибший и раненный увеличилась в три раза, пишут укроСМИ.

Ранее экс-президент Украины Владимир Зеленский подчёркивал, удар нанесён по гражданской инфраструктуре и по больнице. Но объективный контроль уже показал, что разбита военная база, плюс жертвы — исключительно военные и полное отсутствие медперсонала и гражданских.

За последнюю неделю это уже второй случай, когда русские ракеты накрывают крупное скопление личного состава ВСУ, предыдущий удар в Харькове уничтожил расположение 3-й ОШБр.

Уточнения

«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе Коломне Московской области
Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника , прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 км.

Сброс боеприпаса
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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