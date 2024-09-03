Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренас: Джордана стали называть величайшим ещё до того, как он выиграл первый титул
Эксперт ответила, почему Турция, страна НАТО, хочет вступить в БРИКС
Эксперты назвали самые доступные туристические города России
NatComms: первая защитная система возникла у микробов 2 млрд лет назад
Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Почему россиянам выгодно покупать жильё рядом с зоопарками
Как накормить ребёнка в школе? Рецепт вкусных и питательных бутербродов
Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов
Проблемные листья свёклы: почему меняется окраска и как восстановить растение

"Нельзя быть сильными везде": почему Россия не предотвратила прорыв ВСУ в Курскую область

Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате
4:13
Силовые структуры » Военные новости

Украинским войскам удалось прорваться в Курскую область, потому что это направление было относительно спокойным, и границы охранялась второстепенными частями, рассказал политолог Ростислав Ищенко, объясняя "Военному делу", почему России не удалось предотвратить операцию ВСУ.

Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"Поскольку невозможно быть одинаково сильными везде, у нас этом, относительно спокойном направлении границу охраняли второстепенные части, в основном укомплектованные срочниками. О том, что охрана границы была серьёзной говорит тот факт, что на погранпереходе "Суджа" вторжению сопротивлялось свыше семидесяти человек", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что перед нанесением главного удара совершается прорыв малой группой, после чего из глубины оперативно перебрасываются резервы и вводятся в бой на участке прорыва.

"Необходимо просто, чтобы мобильность наступающего значительно превышала мобильность обороняющегося. Поэтому ВСУ и бросили в наступление наиболее подготовленные и насыщенные техникой подразделения, собрав их у разных, преимущественно мобильных (десантно-штурмовых и механизированных) бригад", — отметил Ищенко.

По словам политолога, ВСУ сначала бросили в прорыв до 1,5 тысячи человек, рассредоточив их по окрестным населённым пунктам. Поэтому разведка и не насторожилась, так как столь малыми силами нельзя совершать серьёзные действия, пояснил он.

"Эти тысяча-полторы быстро подавили сопротивление семидесяти человек на погранпереходе, так как на порядок превосходили их численно и располагали бронетехникой, включая танки и артиллерию, а затем они веером разъехались по области малыми группами, создавая иллюзию глубокого прорыва и присутствия ВСУ везде", — раскрыл тактику противника Ищенко.

Пока ВС РФ занимались локализацией участка прорыва границы и прикрытием дорог и населённых пунктов, Киев перебрасывал резервы и смог увеличить численность группировки к концу первой недели боёв в Курской области, рассказал эксперт.

При этом, напомнил он, ВС РФ тоже подключили резервы и блокировали район прорыва, оборвав возможность для украинских ДРГ делать дальнейшие набеги. В данный момент ситуация находится в "шатком равновесии" и ВС РФ постепенно перехватывают инициативу, выдавливая противника из занятых им посёлков.

Ищенко указал, что ВСУ не смогли взять Коренево, чтобы контролировать приграничный участок дороги Глухов-Курск. Из-за этого им приходится "висеть" на второстепенной дороге от Сум на Суджу, по которой постоянно бьют артиллерия и ВКС России. Политолог отметил, что из-за этого новые резервы ВСУ несут потери, даже не успевая зайти на территорию РФ, что гарантирует провал всей операции.

"Вторжение в Курскую область изначально было авантюрой от безысходности, но на первом этапе украинцы могли рассчитывать на оперативный успех благодаря фактору неожиданности, быстрому продвижению малых групп и скорости введения в бой подходящих из глубины резервов, что позволяло в принципе сохранить манёвренный характер военных действий и продолжать кошмарить мирное население, используя отсутствие сплошного фронта", — подчеркнул эксперт.

Однако противник не смог ни помешать ВС РФ быстро создать сплошной фронт, ни продвинуться существенно вглубь территории России, чтобы сформировать себе устойчивый оборонительный плацдарм.

"Поэтому сейчас их операция превратилась в авантюру в квадрате, в рамках которой ВСУ уже не ради реальной картинки, а для поддержки фэйков сжигают последние свои подготовленные и мотивированные части", — отметил Ищенко.

По словам эксперта, ВСУ уже начали перебрасывать в Курскую область обычных мобилизованных и тероборону — чтобы любой ценой поддерживать высокую интенсивность боёв на курском участке, подытожил собеседник.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями

Закуска из болгарского перца по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить, и которое, несомненно, порадует вас долгой зимой.

Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Рассказываем, как можно приготовить кабачки
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Последние материалы
Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате
Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Почему россиянам выгодно покупать жильё рядом с зоопарками
Как накормить ребёнка в школе? Рецепт вкусных и питательных бутербродов
Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов
Проблемные листья свёклы: почему меняется окраска и как восстановить растение
Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой
ГАИ стала отправлять автомобили на штрафстоянку за забытые дома права
В Госдуме рассмотрят поправки в Налоговый кодекс для фудшерингa
Какие оттенки помады будут самыми модными осенью 2024?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.