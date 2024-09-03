"Нельзя быть сильными везде": почему Россия не предотвратила прорыв ВСУ в Курскую область

Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате

4:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинским войскам удалось прорваться в Курскую область, потому что это направление было относительно спокойным, и границы охранялась второстепенными частями, рассказал политолог Ростислав Ищенко, объясняя "Военному делу", почему России не удалось предотвратить операцию ВСУ.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"Поскольку невозможно быть одинаково сильными везде, у нас этом, относительно спокойном направлении границу охраняли второстепенные части, в основном укомплектованные срочниками. О том, что охрана границы была серьёзной говорит тот факт, что на погранпереходе "Суджа" вторжению сопротивлялось свыше семидесяти человек", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что перед нанесением главного удара совершается прорыв малой группой, после чего из глубины оперативно перебрасываются резервы и вводятся в бой на участке прорыва.

"Необходимо просто, чтобы мобильность наступающего значительно превышала мобильность обороняющегося. Поэтому ВСУ и бросили в наступление наиболее подготовленные и насыщенные техникой подразделения, собрав их у разных, преимущественно мобильных (десантно-штурмовых и механизированных) бригад", — отметил Ищенко.

По словам политолога, ВСУ сначала бросили в прорыв до 1,5 тысячи человек, рассредоточив их по окрестным населённым пунктам. Поэтому разведка и не насторожилась, так как столь малыми силами нельзя совершать серьёзные действия, пояснил он.

"Эти тысяча-полторы быстро подавили сопротивление семидесяти человек на погранпереходе, так как на порядок превосходили их численно и располагали бронетехникой, включая танки и артиллерию, а затем они веером разъехались по области малыми группами, создавая иллюзию глубокого прорыва и присутствия ВСУ везде", — раскрыл тактику противника Ищенко.

Пока ВС РФ занимались локализацией участка прорыва границы и прикрытием дорог и населённых пунктов, Киев перебрасывал резервы и смог увеличить численность группировки к концу первой недели боёв в Курской области, рассказал эксперт.

При этом, напомнил он, ВС РФ тоже подключили резервы и блокировали район прорыва, оборвав возможность для украинских ДРГ делать дальнейшие набеги. В данный момент ситуация находится в "шатком равновесии" и ВС РФ постепенно перехватывают инициативу, выдавливая противника из занятых им посёлков.

Ищенко указал, что ВСУ не смогли взять Коренево, чтобы контролировать приграничный участок дороги Глухов-Курск. Из-за этого им приходится "висеть" на второстепенной дороге от Сум на Суджу, по которой постоянно бьют артиллерия и ВКС России. Политолог отметил, что из-за этого новые резервы ВСУ несут потери, даже не успевая зайти на территорию РФ, что гарантирует провал всей операции.

"Вторжение в Курскую область изначально было авантюрой от безысходности, но на первом этапе украинцы могли рассчитывать на оперативный успех благодаря фактору неожиданности, быстрому продвижению малых групп и скорости введения в бой подходящих из глубины резервов, что позволяло в принципе сохранить манёвренный характер военных действий и продолжать кошмарить мирное население, используя отсутствие сплошного фронта", — подчеркнул эксперт.

Однако противник не смог ни помешать ВС РФ быстро создать сплошной фронт, ни продвинуться существенно вглубь территории России, чтобы сформировать себе устойчивый оборонительный плацдарм.

"Поэтому сейчас их операция превратилась в авантюру в квадрате, в рамках которой ВСУ уже не ради реальной картинки, а для поддержки фэйков сжигают последние свои подготовленные и мотивированные части", — отметил Ищенко.

По словам эксперта, ВСУ уже начали перебрасывать в Курскую область обычных мобилизованных и тероборону — чтобы любой ценой поддерживать высокую интенсивность боёв на курском участке, подытожил собеседник.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

