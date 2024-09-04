Брошена на погибель. Элитная 47-я бригада ВСУ остаётся одна на Покровском фронте

47-я бригада ВСУ "Магура" скоро останется одна на Покровском направлении

Украинские порталы в панике из-за того, что 47-я бригада ВСУ скоро останется одна на Покровском фронте.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Резервов прикрыть "Магуру" сейчас просто нет.

Причина — метания главкома Александра Сырского, который после Курской авантюры не знает что ему затыкать в первую очередь.

Уже выяснилось, что часть 47-й бригады ВСУ уничтожена под Сумами, а остальные или в госпиталях, или выбиты. Сегодня только 30% "Магуры" в боеспособном состоянии, пишет "Военная хроника".

Торецк и Нью-Йорк — это для ВСУ цветочки. А в Покровске будут ягодки, которых ВСУ ещё не видели, отмечают украинские эксперты. Кроме Покровска у Сырского ещё есть и Угледар, превращать который в очередную крепость хочет лишь Банковая, но не хочет сама 72-я бригада.

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове