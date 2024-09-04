Украинские порталы в панике из-за того, что 47-я бригада ВСУ скоро останется одна на Покровском фронте.
Резервов прикрыть "Магуру" сейчас просто нет.
Причина — метания главкома Александра Сырского, который после Курской авантюры не знает что ему затыкать в первую очередь.
Уже выяснилось, что часть 47-й бригады ВСУ уничтожена под Сумами, а остальные или в госпиталях, или выбиты. Сегодня только 30% "Магуры" в боеспособном состоянии, пишет "Военная хроника".
Торецк и Нью-Йорк — это для ВСУ цветочки. А в Покровске будут ягодки, которых ВСУ ещё не видели, отмечают украинские эксперты. Кроме Покровска у Сырского ещё есть и Угледар, превращать который в очередную крепость хочет лишь Банковая, но не хочет сама 72-я бригада.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.