Опровергнут вброс американцев о новейшей крылатой ракете с ядерным двигателем "Буревестник"

Генерал Бижев усомнился в раскрытии американцами места базирования ракет "Буревестник"

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два американских исследователя заявили, что определили вероятное место развёртывания новой крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую президент РФ Владимир Путин называл "неуязвимой". По их словам, они нашли строящиеся стартовые площадки под Вологдой в 475 км к северу от Москвы, передаёт Reuters.

Фото: Скриншот с YouTube-канала Минобороны РФ is licensed under public domain

Путин прав — ракета "Буревестник" действительно неуязвима, подтвердил военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса, замглавкома ВВС в 2002–2008 годах Айтеч Бижев.

"Никто в мире не может обнаружить её радиолокационными средствами на боевом курсе. Это ракета-невидимка с огромной поражающей мощью, ноу-хау. Это изделие новейшего поколения, которое повышает мощь Вооружённых сил Российской Федерации, с хорошей эффективностью. И ни одно средство противоракетной, противокосмической обороны не способно его уничтожить. Ракета-невидимка, которую американцам ещё лет 10-15 предстоит изучать и разрабатывать", — объяснил он "Правде.Ру".

"Её преимущество в том, что её трудно обнаружить, если позиционные районы ясны. Если ясны районы нахождения подводных лодок и авиацию стратегическую можно обнаружить в полёте, то её невозможно обнаружить. А удар она может нанести неожиданно, в короткие сроки и в любой точке земного шара", — добавил собеседник издания.

Он подверг сомнению утверждения американских исследователей. "Американцы не могут этого знать. Это чистый фейк. Это их фантазии и предпосылки, и вброс", — заключил Айтеч Бижев.

Уточнения

«Буреве́стник» (Индекс ГРАУ — 9М730, кодовое обозначения НАТО — SSC-X-9 Skyfall) — разрабатываемая межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.

