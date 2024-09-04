Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Сажин о мерах предотвращения ДТП на перекрёстках
FLiRT может обходить иммунную защиту, предупредил врач Роман Иванов
Подкормки для ускорения созревания перца: что выбрать
Чем полезны полба, гречка и киноа
Простые способы улучшить шумоизоляцию квартиры без ремонта
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов
Политолог Ищенко: в 2023 году у ВСУ не было резервов для курской операции
Как защитить двигатель от износа: замена маслосъемных колпачков

Опровергнут вброс американцев о новейшей крылатой ракете с ядерным двигателем "Буревестник"

Генерал Бижев усомнился в раскрытии американцами места базирования ракет "Буревестник"
1:51
Силовые структуры

Два американских исследователя заявили, что определили вероятное место развёртывания новой крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую президент РФ Владимир Путин называл "неуязвимой". По их словам, они нашли строящиеся стартовые площадки под Вологдой в 475 км к северу от Москвы, передаёт Reuters.

Генерал Бижев усомнился в раскрытии американцами места базирования ракет "Буревестник"
Фото: Скриншот с YouTube-канала Минобороны РФ is licensed under public domain

Путин прав — ракета "Буревестник" действительно неуязвима, подтвердил военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса, замглавкома ВВС в 2002–2008 годах Айтеч Бижев.

"Никто в мире не может обнаружить её радиолокационными средствами на боевом курсе. Это ракета-невидимка с огромной поражающей мощью, ноу-хау. Это изделие новейшего поколения, которое повышает мощь Вооружённых сил Российской Федерации, с хорошей эффективностью. И ни одно средство противоракетной, противокосмической обороны не способно его уничтожить. Ракета-невидимка, которую американцам ещё лет 10-15 предстоит изучать и разрабатывать", — объяснил он "Правде.Ру".

"Её преимущество в том, что её трудно обнаружить, если позиционные районы ясны. Если ясны районы нахождения подводных лодок и авиацию стратегическую можно обнаружить в полёте, то её невозможно обнаружить. А удар она может нанести неожиданно, в короткие сроки и в любой точке земного шара", — добавил собеседник издания.

Он подверг сомнению утверждения американских исследователей. "Американцы не могут этого знать. Это чистый фейк. Это их фантазии и предпосылки, и вброс", — заключил Айтеч Бижев.

Уточнения

«Буреве́стник» (Индекс ГРАУ — 9М730, кодовое обозначения НАТО — SSC-X-9 Skyfall) — разрабатываемая межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
В США прокомментировали пополнение парка мощных истребителей ВС РФ
Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака: советы экспертов
Политолог Ищенко: в 2023 году у ВСУ не было резервов для курской операции
Как защитить двигатель от износа: замена маслосъемных колпачков
Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Туристка предупредила, с какими мужчинами в Италии не стоит встречаться
Кошачьи ангелы: три самые милые породы
Участницу ОИ-2024 Чептегеи поджёг её жених
Что делать, если за вами едет слишком близко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.