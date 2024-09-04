"Банально нечем": политолог объяснил, почему ВСУ решили напасть на Курскую область только в 2024 году

Политолог Ищенко: в 2023 году у ВСУ не было резервов для курской операции

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооружённые силы Украины решились на операцию в Курской области только в 2024 году, так как в 2023 году бросили в наступление на юге все свои резервы, рассказал "Военному делу" политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"В 2023 году они надеялись захватить северную Таврию, выйти на Крымские перешейки и даже выдавить ВС РФ с территории ДНР и ЛНР. В наступление на юге они бросили все свои резервы. Когда же оно провалилось, проводить масштабную операцию на брянско-курско-белгородской границе стало банально нечем. Пока они надеялись удержать линию фронта стабильной до зимы, все их резервы шли под Марьинку, Авдеевку, Торецк, Часов Яр, Купянск", — пояснил эксперт.

По словам Ищенко, курская операция ВСУ сейчас совершается от безысходности и не имеет никакой стратегической цели. Положение украинской армии на фронте незавидное, поэтому киевский режим пытается воевать в информационном поле.

Политолог напомнил, что даже западные хозяева Киева назвали атаку ВСУ на Курскую область авантюрой.

"Это надежда на авось, на то, что не управляемая Украиной ситуация сама собой сложится так, как выгодно Киеву. Но так не бывает", — подытожил эксперт.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



Атака — военный манёвр, стремительное и скоординированное движение войск и сил против неприятеля.

