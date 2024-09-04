Курское приграничье полностью стабилизировано по линии боевого соприкосновения.
Продвижение Вооружённых сил Украины на 100 процентах участков остановлено. "Националистические возможности" по переброске подразделений и боевой техники максимально снижены. Проводится планомерная отработка сил радиоэлектронной разведки ПВО армии Украины и их уничтожение.
Успехи в данном направлении показывают все более частые удары российской фронтовой авиации. Существенно снижены потери бойцов армии России. Бандеровцы в связи с постоянными попытками прощупывания штурмовиками опорных пунктов русских бойцов увеличили потери — до 1,2 тыс. человек в сутки.
Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
Различают ПВО:
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.