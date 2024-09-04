Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ

В Курской области полностью стабилизирована линия фронта

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Курское приграничье полностью стабилизировано по линии боевого соприкосновения.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Продвижение Вооружённых сил Украины на 100 процентах участков остановлено. "Националистические возможности" по переброске подразделений и боевой техники максимально снижены. Проводится планомерная отработка сил радиоэлектронной разведки ПВО армии Украины и их уничтожение.

Успехи в данном направлении показывают все более частые удары российской фронтовой авиации. Существенно снижены потери бойцов армии России. Бандеровцы в связи с постоянными попытками прощупывания штурмовиками опорных пунктов русских бойцов увеличили потери — до 1,2 тыс. человек в сутки.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

Различают ПВО:



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