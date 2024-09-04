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Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ

В Курской области полностью стабилизирована линия фронта
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Силовые структуры

Курское приграничье полностью стабилизировано по линии боевого соприкосновения.

В Курской области полностью стабилизирована линия фронта
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Продвижение Вооружённых сил Украины на 100 процентах участков остановлено. "Националистические возможности" по переброске подразделений и боевой техники максимально снижены. Проводится планомерная отработка сил радиоэлектронной разведки ПВО армии Украины и их уничтожение.

Успехи в данном направлении показывают все более частые удары российской фронтовой авиации. Существенно снижены потери бойцов армии России. Бандеровцы в связи с постоянными попытками прощупывания штурмовиками опорных пунктов русских бойцов увеличили потери — до 1,2 тыс. человек в сутки.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
Различают ПВО:

  • войсковую;
  • объектовую;
  • корабельную.

Танку ВСУ оторвало башню после удара FPV-дрона в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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