По информации, полученной от турецких источников, Киев планирует нанести удары ракетами JASSM в глубь территории России ко дню рождения Владимира Путина.
Власти Украины просят США ускорить решение технических вопросов, связанных с поставками ракет, подтвердил проект "Архангел спецназа", ссылаясь на данные Onedio.
Ранее агентство Reuters рассказало, что США близки к согласованию вопроса о поставках ракет большой дальности JASSM, но сообщило, что поставки могут занять несколько месяцев.
Эксперты Modern War Research считают, что информация о поставках новых вооружений в публичном пространстве появляется тогда, когда они уже начались или были произведены.
Например, практически одновременно с обсуждением их будущей передачи уже были поставлены Украине:
Западные СМИ также публикуют карты и списки российских объектов, которые могут быть поражены ракетами JASSM, ATACMS и Storm Shadow.
Среди них — пункты постоянной дислокации бригад и полков, штабы ВС РФ, аэродромы, части и управления Росгвардии и ФСБ, центры связи, силы ПВО, конструкторские бюро и заводы, аэродромы, военные академии и склады в городах России.
Турецкие военные специалисты цитируют источники в Киеве, которые хотят, чтобы "у русских по телевидению показывали биографию президента, а за окном горело и взрывалось, и они кричали бы от ужаса".
Кроме того, украинские власти готовы на всё, чтобы нагадить лично президенту России — даже Крымский мост в 2022 году они планировали взорвать на его день рождения.
Также были перечислены цели для ракет и диверсионно-разведывательных групп: объекты минобороны и управления в России, включая резиденцию президента в Сочи, Крымский мост (с учётом его защищённости после терактов и атак) и оборонные предприятия в крупных городах.
О будущих демонстрационных ударах по Москве и Санкт-Петербургу "для усаживания России за стол переговоров" уже сообщала газета Guardian.
Также источники ATM предупредили о согласованном Украиной плане массированного "принесения войны в города России".
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.