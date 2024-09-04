Турки озвучили план ВСУ бомбить всю Россию JASSM на день рождения Путина

Onedio: Киев хочет подарить Путину "крики ужаса" от ударов JASSM

2:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По информации, полученной от турецких источников, Киев планирует нанести удары ракетами JASSM в глубь территории России ко дню рождения Владимира Путина.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Власти Украины просят США ускорить решение технических вопросов, связанных с поставками ракет, подтвердил проект "Архангел спецназа", ссылаясь на данные Onedio.

Ранее агентство Reuters рассказало, что США близки к согласованию вопроса о поставках ракет большой дальности JASSM, но сообщило, что поставки могут занять несколько месяцев.

Эксперты Modern War Research считают, что информация о поставках новых вооружений в публичном пространстве появляется тогда, когда они уже начались или были произведены.

Например, практически одновременно с обсуждением их будущей передачи уже были поставлены Украине:

M142 HIMARS,

M270 MLRS,

ракеты ATACMS,

ракеты Storm Shadow.

Западные СМИ также публикуют карты и списки российских объектов, которые могут быть поражены ракетами JASSM, ATACMS и Storm Shadow.

Среди них — пункты постоянной дислокации бригад и полков, штабы ВС РФ, аэродромы, части и управления Росгвардии и ФСБ, центры связи, силы ПВО, конструкторские бюро и заводы, аэродромы, военные академии и склады в городах России.

Турецкие военные специалисты цитируют источники в Киеве, которые хотят, чтобы "у русских по телевидению показывали биографию президента, а за окном горело и взрывалось, и они кричали бы от ужаса".

Кроме того, украинские власти готовы на всё, чтобы нагадить лично президенту России — даже Крымский мост в 2022 году они планировали взорвать на его день рождения.

Также были перечислены цели для ракет и диверсионно-разведывательных групп: объекты минобороны и управления в России, включая резиденцию президента в Сочи, Крымский мост (с учётом его защищённости после терактов и атак) и оборонные предприятия в крупных городах.

О будущих демонстрационных ударах по Москве и Санкт-Петербургу "для усаживания России за стол переговоров" уже сообщала газета Guardian.

Также источники ATM предупредили о согласованном Украиной плане массированного "принесения войны в города России".