Украинцы проводят операцию в Курской области от безысходности. У нее нет военной стратегической цели. Так считает политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.
"В прошлом году ВСУ хотели захватить северную Таврию, выйти на Крымские перешейки и выдавить ВС РФ с территории ДНР/ЛНР. Они бросили все резервы, чтобы наступить на юг. Однако у украинцев ничего не вышло, и тогда для масштабной операции на брянско-курско-белгородской границе у них не было сил", — цитирует эксперта "Военное дело".
По словам Ищенко, пока ВСУ пытались удержать линию фронта стабильной до наступления холодов, из запасы ушли под Авдеевку, Марьинку, Торецк, Купянск и Часов Яр.
Курская операция стала только попыткой украинцев перевести войну с поля боя в информационно-психологическое пространство. Дело в том, что на поле боя ВСУ уже потерпели поражение.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.