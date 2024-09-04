Политолог рассказал, почему ВСУ начали Курскую операцию только в 2024 году

Политолог: Курская операция ВСУ не имеет военной стратегической цели

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинцы проводят операцию в Курской области от безысходности. У нее нет военной стратегической цели. Так считает политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

"В прошлом году ВСУ хотели захватить северную Таврию, выйти на Крымские перешейки и выдавить ВС РФ с территории ДНР/ЛНР. Они бросили все резервы, чтобы наступить на юг. Однако у украинцев ничего не вышло, и тогда для масштабной операции на брянско-курско-белгородской границе у них не было сил", — цитирует эксперта "Военное дело".

По словам Ищенко, пока ВСУ пытались удержать линию фронта стабильной до наступления холодов, из запасы ушли под Авдеевку, Марьинку, Торецк, Купянск и Часов Яр.

Курская операция стала только попыткой украинцев перевести войну с поля боя в информационно-психологическое пространство. Дело в том, что на поле боя ВСУ уже потерпели поражение.