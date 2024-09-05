Стало известно, зачем прилетали сбитые над Гомелем беспилотники со стороны Украины

Военэксперт Сергей Липовой назвал БПЛА над Гомелем провокацией Украины

2:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на четверг над Гомелем средствами ПВО были уничтожены беспилотники, прилетевшие со стороны Украины, до границы с которой порядка 40 км. Об этом сообщили жители города, напуганные взрывами в небе.

Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Утром инцидент получил официальное подтверждение. Начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов заявил о "нарушении Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве".

Беспилотники в Белоруссию запустила Украина, уверен председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой. Он поделился своим мнением с Pravda.Ru.

"Украинские беспилотники по ошибке не летают. Они заряжены программой и туда прилетели специально для того, чтобы устроить провокацию", — прокомментировал собеседник издания.

"Все беспилотники программируются в Англии. Это всё делается руками англичан для того, чтобы увеличить географию конфликта и дальше уже подключить войска, подразделения НАТО, объявив всему миру, что Россия и теперь Белоруссия напали на несчастную Украину и надо ее спасать", — объяснил он.

"Украина сейчас загнана в угол, ситуация на фронте у неё с каждым днем всё хуже и хуже. И она сейчас судорожно ищет выход, за чью спину бы спрятаться и какую бы очередную авантюру развязать, чтобы переключить внимание непосредственно мировой общественности на Белоруссию, на Россию, желательно подключить ещё кого-то, чтобы самим остаться в тени", — заметил эксперт.

"Украина постоянно устраивает подобного рода провокации, но за этими провокациями со стороны Украины стоят англичане и американцы, их хозяева. И уже документально доказано на основе тех электронных мозгов, которые попали в руки наших специалистов, которые определили, что эти программы прошивались непосредственно в Англии, даже указали центр специальной подготовки, в котором и готовят по этим беспилотникам специалистов и делают для них программы. Поэтому в данной ситуации это чисто провокация со стороны англичан, НАТО, сделанная руками Украины", — заключил он.