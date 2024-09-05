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"Берегут и прячут": политолог раскрыл, как Украина собирается использовать F-16

Политолог Ищенко: Киев применит F-16 для массированного удара по России
Силовые структуры » Военные новости

Украина попытается использовать полученные истребители F-16 для запуска дальнобойных крылатых ракет по городам России, рассказал "Военному делу" политолог Ростислав Ищенко.

Политолог Ищенко: Киев применит F-16 для массированного удара по России
Фото: dvidshub.ne by Capt. Andrew Layton, PDM

"F-16 способен нести практически все типы таких ракет, стоящих на вооружении стран НАТО. При запуске с большой высоты, не входя в зону, прикрытую дальнобойными системами ПВО, он может существенно увеличить дальность пуска", — отметил эксперт.

По словам Ищенко, противостоять таким ракетам сможет только истребительная авиация, для чего потребуется заранее просчитать коридор выхода на рубеж пуска и подготовить воздушную засаду, что весьма непросто.

Политолог добавил, что у ВСУ пока мало F-16, а для информационного успеха ей требуется нанести массированный удар по России несколькими десятками ракет.

"Поэтому пока F-16 берегут и прячут, пытаясь накопить нужное количество", — подытожил он.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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