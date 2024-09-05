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Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО

Алаудинов: Россия уже одержала победу в СВО
0:41
Силовые структуры » Военные новости

Россия уже победила в Спецоперации, считает замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Об этом сообщило EADaily.

Алаудинов: Россия уже одержала победу в СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Он 5 сентября написал у себя в Telegram-канале соответствующий пост.

"Как я всегда говорю, в этой СВО мы уже победили", — заявил Алаудинов.

По его словам, для нашей страны нет больше вариантов, кроме как выйти победителем из противостояния с Украиной.

Командир "Ахмата" считает, что перед россиянами стоит цель — стать единой большой семьей, которая готова к любым вызовам в будущем.

Уточнения

Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. Командир добровольческого формирования «Ахмат» с 2022.
Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Чеченской Республике (2005—2006). Руководитель Управления министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике (2009). Заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальник полиции (2011—2021). Генерал-майор полиции (2012). Генерал-майор (2022). Герой Российской Федерации (2022). Герой ЛНР (2022). Герой Чеченской Республики (2023). Кандидат политических наук (2013).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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