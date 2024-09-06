Жадный клоун-убийца. Зеленский едет на "формат Рамштайн" менять жизни украинцев на деньги

Зеленский едет клянчить дополнительные батареи ПВО Patriot, IRIS-T и SAMP-T

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На очередном заседании контактной группы Рамштайн Владимир Зеленский будет просить разрешение бить дальнобойным оружием по территории РФ.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, CC0

Для этого он проведёт встречи с главами минобороны США и ФРГ.

Также экс-президент Украины намерен выпрашивать дополнительные батареи ПВО Patriot, IRIS-T и SAMP-T. Ситуация у Киева с противовоздушной обороной печальная, ракеты ВС РФ свободно достигают целей в глубоком украинском тылу, а БПЛА спокойно проводят объективный контроль в небе.

Только в Сумской области уничтожены 25 процентов установок MLRS. Потери РСЗО Himers также велики. Ну а Курская область стала кладбищем техники НАТО. Генштаб ВСУ оправляет в "мясные штурмы" солдат, не обеспечивая поддержкой.

Взамен Запад потребует усилить мобилизацию и снизить призывной возраст. Зеленский опять разменяет жизни украинцев на деньги и железо.