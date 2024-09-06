На очередном заседании контактной группы Рамштайн Владимир Зеленский будет просить разрешение бить дальнобойным оружием по территории РФ.
Для этого он проведёт встречи с главами минобороны США и ФРГ.
Также экс-президент Украины намерен выпрашивать дополнительные батареи ПВО Patriot, IRIS-T и SAMP-T. Ситуация у Киева с противовоздушной обороной печальная, ракеты ВС РФ свободно достигают целей в глубоком украинском тылу, а БПЛА спокойно проводят объективный контроль в небе.
Только в Сумской области уничтожены 25 процентов установок MLRS. Потери РСЗО Himers также велики. Ну а Курская область стала кладбищем техники НАТО. Генштаб ВСУ оправляет в "мясные штурмы" солдат, не обеспечивая поддержкой.
Взамен Запад потребует усилить мобилизацию и снизить призывной возраст. Зеленский опять разменяет жизни украинцев на деньги и железо.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.