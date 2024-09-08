На Покровском направлении вечером 8 сентября громко.
Пилоты оперативно-тактической авиации помогает русским штурмовикам проломить брешь в третьей линии украинской обороны при помощи ФАБ-1500.
Уже сообщалось, что в Покровске российская армия прошла две из четырёх линий обороны националистов. Но это уже совсем иные линии обороны, что были у бандеровцев Авдеевке. Бетонных укреплений тут почти нет, а наполняемость фортификаций минимально, и намного меньше, чем в том же Очеретино.
Неонацисты здесь фактически окапываются у границы Покровска, чтобы совсем не потерять важнейшее направление в Донбассе.
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.