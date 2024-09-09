Итог работы "Искандеров". Что натворила за несколько дней русская ракета одного только типа

Итог недельной работы ОТРК "Искандер" ошеломляет

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На прошлой неделе ракеты оперативно тактического комплекса "Искандер" неплохо потрудились. Ударами по украинской территории было разрушено немало объектов военной инфраструктуры врага.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

А давайте посмотрим в хронологическом порядке, как хорошо отработали "Искандеры" по националистам за последние 10 дней.

28 августа — удар по морскому сухогрузу, с которого ВСУ проводили разгрузку оружия и боеприпасов в районе Бурлачьей Балки. Уничтожены 20 натовских наёмников, 12 БЭК, ещё 38 катеров получили повреждения.

2 сентября — удар по ПВД наёмников в отеле города Запорожье. Уничтожено до 50 всушников, 19 наёмников из Британии. 20 военных ранены.

3 сентября — групповой ракетный удар в Полтаве по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру войск связи. Уничтожено и ранено более 500 боевиков. Среди них всушники, специалисты связи, операторы РЭБ, РЭР, беспилотников, а также наёмники из ФРГ, Польши, Франции и Швеции, обучавшие украинцев.

4 сентября — уничтожен цех завода по производству боеприпасов в Новомосковске (Днепропетровская область).

В этот же день — ракетный удар по трём ПВД наёмников в Кривом Роге уничтожил свыше 250 человек. Среди них 70 румынских и французских специалистов ПВО и по производству дронов.

В этот же день — удар по ПВД наёмников в Константиновке уничтожено 50 боевиков из Франции.

В этот же день — удар по месту хранения и подготовки БЭК врага в районе Одессы. Уничтожены 20 катеров.

И это итоги лишь недели и лишь единственным типом оружия. Во многом это работа и подпольщиков, которые дают данные для ударов

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове