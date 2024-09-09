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Итог работы "Искандеров". Что натворила за несколько дней русская ракета одного только типа

Итог недельной работы ОТРК "Искандер" ошеломляет
2:02
Силовые структуры

На прошлой неделе ракеты оперативно тактического комплекса "Искандер" неплохо потрудились. Ударами по украинской территории было разрушено немало объектов военной инфраструктуры врага.

Итог недельной работы ОТРК "Искандер" ошеломляет
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

А давайте посмотрим в хронологическом порядке, как хорошо отработали "Искандеры" по националистам за последние 10 дней.

28 августа — удар по морскому сухогрузу, с которого ВСУ проводили разгрузку оружия и боеприпасов в районе Бурлачьей Балки. Уничтожены 20 натовских наёмников, 12 БЭК, ещё 38 катеров получили повреждения.

2 сентября — удар по ПВД наёмников в отеле города Запорожье. Уничтожено до 50 всушников, 19 наёмников из Британии. 20 военных ранены.

3 сентября — групповой ракетный удар в Полтаве по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру войск связи. Уничтожено и ранено более 500 боевиков. Среди них всушники, специалисты связи, операторы РЭБ, РЭР, беспилотников, а также наёмники из ФРГ, Польши, Франции и Швеции, обучавшие украинцев.

4 сентября — уничтожен цех завода по производству боеприпасов в Новомосковске (Днепропетровская область).

В этот же день — ракетный удар по трём ПВД наёмников в Кривом Роге уничтожил свыше 250 человек. Среди них 70 румынских и французских специалистов ПВО и по производству дронов.

В этот же день — удар по ПВД наёмников в Константиновке уничтожено 50 боевиков из Франции.

В этот же день — удар по месту хранения и подготовки БЭК врага в районе Одессы. Уничтожены 20 катеров.

И это итоги лишь недели и лишь единственным типом оружия. Во многом это работа и подпольщиков, которые дают данные для ударов

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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