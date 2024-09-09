На прошлой неделе ракеты оперативно тактического комплекса "Искандер" неплохо потрудились. Ударами по украинской территории было разрушено немало объектов военной инфраструктуры врага.
А давайте посмотрим в хронологическом порядке, как хорошо отработали "Искандеры" по националистам за последние 10 дней.
28 августа — удар по морскому сухогрузу, с которого ВСУ проводили разгрузку оружия и боеприпасов в районе Бурлачьей Балки. Уничтожены 20 натовских наёмников, 12 БЭК, ещё 38 катеров получили повреждения.
2 сентября — удар по ПВД наёмников в отеле города Запорожье. Уничтожено до 50 всушников, 19 наёмников из Британии. 20 военных ранены.
3 сентября — групповой ракетный удар в Полтаве по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру войск связи. Уничтожено и ранено более 500 боевиков. Среди них всушники, специалисты связи, операторы РЭБ, РЭР, беспилотников, а также наёмники из ФРГ, Польши, Франции и Швеции, обучавшие украинцев.
4 сентября — уничтожен цех завода по производству боеприпасов в Новомосковске (Днепропетровская область).
В этот же день — ракетный удар по трём ПВД наёмников в Кривом Роге уничтожил свыше 250 человек. Среди них 70 румынских и французских специалистов ПВО и по производству дронов.
В этот же день — удар по ПВД наёмников в Константиновке уничтожено 50 боевиков из Франции.
В этот же день — удар по месту хранения и подготовки БЭК врага в районе Одессы. Уничтожены 20 катеров.
И это итоги лишь недели и лишь единственным типом оружия. Во многом это работа и подпольщиков, которые дают данные для ударов
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.