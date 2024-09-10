"Несмотря на ранение": Пермский герой Хорьков 2 недели удерживал опорный пункт от ВСУ

Сержант российской армии 2 недели удерживал опорный пункт, будучи раненым

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Гвардии сержант Григорий Хорьков из Чусовского округа Пермского края, действуя в составе штурмовой группы, захватил два опорных пункта Вооружённых сил Украины. Удерживать занятые позиции удалось на протяжении двух недель, несмотря на полученное ранение.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Хорьков отказался от эвакуации и продолжил выполнять боевые задачи. Об этом сообщила ветеранская организация "Сила в братстве — 59" агентству URA. RU.

Пермские ветераны отметили, что Григорий Хорьков не только захватил опорные пункты, но и успешно отразил многочисленные контратаки бойцов ВСУ. В течение 14 дней, несмотря на рану, он вместе с штурмовыми группами продолжал выполнять поставленные боевые задачи.

За время боёв в селе Желанное (ДНР) Хорьков лично ликвидировал трёх противников и уничтожил четыре вражеских беспилотника. По информации Министерства обороны РФ, населённый пункт был освобождён 21 августа.

Уточнения

Опорный пункт — термин в военном деле означающий:

