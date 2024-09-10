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"Несмотря на ранение": Пермский герой Хорьков 2 недели удерживал опорный пункт от ВСУ

Сержант российской армии 2 недели удерживал опорный пункт, будучи раненым
1:05
Силовые структуры » Военные новости

Гвардии сержант Григорий Хорьков из Чусовского округа Пермского края, действуя в составе штурмовой группы, захватил два опорных пункта Вооружённых сил Украины. Удерживать занятые позиции удалось на протяжении двух недель, несмотря на полученное ранение.

Сержант российской армии 2 недели удерживал опорный пункт, будучи раненым
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Хорьков отказался от эвакуации и продолжил выполнять боевые задачи. Об этом сообщила ветеранская организация "Сила в братстве — 59" агентству URA. RU.

Пермские ветераны отметили, что Григорий Хорьков не только захватил опорные пункты, но и успешно отразил многочисленные контратаки бойцов ВСУ. В течение 14 дней, несмотря на рану, он вместе с штурмовыми группами продолжал выполнять поставленные боевые задачи.

За время боёв в селе Желанное (ДНР) Хорьков лично ликвидировал трёх противников и уничтожил четыре вражеских беспилотника. По информации Министерства обороны РФ, населённый пункт был освобождён 21 августа.

Уточнения

Опорный пункт — термин в военном деле означающий:

  1. в тактике — участок местности, часть оборонительных позиций (района обороны), оборудованного в инженерном отношении, наиболее насыщенный огневыми средствами и приспособленный к круговой обороне.
  2. в военной политике — военная база или военный аэродром, расположенные вблизи границ геополитического противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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