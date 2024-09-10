Эксперт ООН уличил Запад в помощи Киеву в организации беспрецедентного налёта беспилотников

Эксперт признал сложность глушения GPS для защиты от беспилотников

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на вторник произошла самая масштабная, по оценке некоторых СМИ, атака украинских беспилотников на Россию. Минобороны РФ насчитало 144 БПЛА самолётного типа, в том числе:

Фото: TG Daily Storm is licensed under public domain

над территорией Брянской области — 72,

Московской области — 20,

Курской области — 14,

Тульской области — 13,

Белгородской области — 8,

Калужской области — 7,

Воронежской области — 5,

Липецкой области — 4

и один над территорией Орловской области.

Очевидно, такой налёт не мог быть организован без помощи Запада, уверен член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин.

"Ясно одно, что без, скажем так, помощи иностранных специалистов они осуществлять такие атаки не могут, потому что вся информация у них идёт от США, Великобритании и коллективного Запада", — объяснил он "Правде.Ру".

"Знаю, что двигаются они с помощью GPS, то есть наводят их через вот эти Starlink, которые Илон Маск им любезно предоставил. Где-то они не работают, конечно, в частности, в Крыму — он их взял и выключил, чтобы не нарушать законы Соединённых Штатов Америки", — добавил собеседник издания.

Отсюда следует, что самый эффективный способ борьбы с беспилотниками — глушение GPS. "Сигнал, конечно, глушится, но его же по всей стране не заглушишь одновременно. Над какими-то важными объектами сигнал глушится, а так… То есть покрыть всё расстояние, всю нашу территорию — это очень сложная задача. Как бы наши наращивают спутниковую группировку, но, в общем-то, это работа не на один год", — признал эксперт.

Он вспомнил слова Эрнеста Хемингуэя о том, что фашистские государства, проигрывая на поле боя, мстят мирным жителям той страны, с которой они воюют. "Поэтому ничего нового не произошло. То есть они прибегают к откровенному террору, тем они и отличаются от нормальных государств. То есть они занимаются геноцидом", — заключил Игорь Никулин.