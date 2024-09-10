Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия изучает возможность включения Египта в программу электронных виз
Новички и пожилые водители под пристальным вниманием инспекторов
Чем опытные дачники подкармливают смородину в конце сентября
Аналитик Пылаев: беспилотникам не обязателен бесперебойный сигнал GPS
На заводе "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле погиб рабочий, ещё три человека получили травмы
Киев не отдаст приказ об отступлении ВСУ из Курской области
Секрет идеальных рук: почему стоит попробовать парафинотерапию
На курорте "Роза Хутор" завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest
Джонсон объяснил, почему ушел из ММА

Эксперт ООН уличил Запад в помощи Киеву в организации беспрецедентного налёта беспилотников

Эксперт признал сложность глушения GPS для защиты от беспилотников
2:10
Силовые структуры

В ночь на вторник произошла самая масштабная, по оценке некоторых СМИ, атака украинских беспилотников на Россию. Минобороны РФ насчитало 144 БПЛА самолётного типа, в том числе:

Эксперт признал сложность глушения GPS для защиты от беспилотников
Фото: TG Daily Storm is licensed under public domain
  • над территорией Брянской области — 72,
  • Московской области — 20,
  • Курской области — 14,
  • Тульской области — 13,
  • Белгородской области — 8,
  • Калужской области — 7,
  • Воронежской области — 5,
  • Липецкой области — 4
  • и один над территорией Орловской области.

Очевидно, такой налёт не мог быть организован без помощи Запада, уверен член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин.

"Ясно одно, что без, скажем так, помощи иностранных специалистов они осуществлять такие атаки не могут, потому что вся информация у них идёт от США, Великобритании и коллективного Запада", — объяснил он "Правде.Ру".

"Знаю, что двигаются они с помощью GPS, то есть наводят их через вот эти Starlink, которые Илон Маск им любезно предоставил. Где-то они не работают, конечно, в частности, в Крыму — он их взял и выключил, чтобы не нарушать законы Соединённых Штатов Америки", — добавил собеседник издания.

Отсюда следует, что самый эффективный способ борьбы с беспилотниками — глушение GPS. "Сигнал, конечно, глушится, но его же по всей стране не заглушишь одновременно. Над какими-то важными объектами сигнал глушится, а так… То есть покрыть всё расстояние, всю нашу территорию — это очень сложная задача. Как бы наши наращивают спутниковую группировку, но, в общем-то, это работа не на один год", — признал эксперт.

Он вспомнил слова Эрнеста Хемингуэя о том, что фашистские государства, проигрывая на поле боя, мстят мирным жителям той страны, с которой они воюют. "Поэтому ничего нового не произошло. То есть они прибегают к откровенному террору, тем они и отличаются от нормальных государств. То есть они занимаются геноцидом", — заключил Игорь Никулин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
На курорте "Роза Хутор" завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest
Джонсон объяснил, почему ушел из ММА
Эксперт Ищенко: завершение СВО не означает конец противостояния с Западом
Менингит можно отличить по неспособности больного наклонить голову, подсказал врач
Когда и как проверять масло в автомобиле
Эксперт признал сложность глушения GPS для защиты от беспилотников
Темпы роста цен на вторичное жильё за месяц превысили показатели новостроек
На что обратить внимание при покупке первого автомобиля
Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Фестиваль "Териберка" пройдёт 14 и 15 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.