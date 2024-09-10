Украина, вполне вероятно, исчезнет через два месяца, заявил политолог

Эксперт Ищенко: завершение СВО не означает конец противостояния с Западом

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Есть вероятность, что прогноз командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова об окончании СВО в течение 2-3 месяцев может сбыться. Однако, по словам политолога, после этого начнётся самая сложная часть.

Фото: commons.wikimedia.org by SPC Joshua Leonard, PDM

Политолог Ростислав Ищенко дал комментарий по поводу недавнего заявления командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о сроках завершения специальной военной операции. Напомним, что военный деятель сообщил, что украинский конфликт будет окончен через два-три месяца.

Ростислав Ищенко заявил, что прогноз Апти Алаудинова, вполне вероятно, сбудется и Украина действительно закончится в течение этого времени. Он добавил, что такое предположение действительно имеет место с учётом происходящего в зоне боевых действий. Однако политолог заблаговременно предупредил, что даже если подойдёт к концу военная часть этого украинского конфликта, то потом наступил самый сложный момент — политическая и дипломатическая часть.

По словам Ростислава Ищенко, Украина является не более чем инструментом в руках западных государств. Мало просто разломать его, ведь необходимо принудить Запад признать то, что он потерпел проигрыш. К тому же западные государства обязаны будут воздержаться на какое-то время от применения против РФ силовых методов, информирует "Военное дело".